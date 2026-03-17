Το πλάνο της ΕΠΟ για την κατανομή των εισιτηρίων του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, ώστε το Πανθεσσαλικό να έχει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται.

Για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας θα γίνει παρουσία φιλάθλων και των δυο ομάδων, με την πρόθεση της ΕΠΟ να είναι στο ματς - γιορτή να έχει όσους περισσότερους φιλάθλους είναι εφικτό.

Όπως είναι γνωστό, το πλάνο είναι ΟΦΗ και ΠΑΟΚ να πάρουν από 7.872 εισιτήρια. Από τη στιγμή που η ΕΠΟ δεν θέλει να υπάρχουν κενές κερκίδες κι επειδή είναι γνωστό ότι από τους φιλάθλους των Θεσσαλονικιών η ζήτηση είναι μεγάλη και δεν καλύπτεται από τον αριθμό των εισιτηρίων η Ομοσπονδία αποφάσισε ότι αν ο Όμιλος δεν εξαντλήσει τα εισιτήριά του, τότε θα δοθούν επιπλέον εισιτήρια στον έτερο φιναλίστ.

Οι θύρες 49-50-51-52 (κεντρική κερκίδα, απέναντι από τη σκεπαστή) θα είναι η νεκρή ζώνη. Οι θύρες 53-54-55-56 (στην ίδια κερκίδα) έχουν δοθεί στον ΟΦΗ.

Όπως αποφασίστηκε στην σύσκεψη ασφαλείας που έγινε για τον τελικό, αν ο ΟΦΗ δεν εξαντλήσει μέχρι τις 10 Απριλίου όλα τα εισιτήρια που έχει στο πέταλο (περίπου 6.800), τότε η ΕΠΟ έχει αποφασίσει, να είναι οι θύρες 53-54-55-56 η νεκρή ζώνη και οι θύρες 49-50-51-52 να δοθούν στον ΠΑΟΚ. Στην πράξη πρόκειται για περίπου 1.400 εισιτήρια παραπάνω για τους Θεσσαλονικείς.

Το σκεπτικό της ΕΠΟ είναι αν ο ΟΦΗ δεν χρειαστεί τα εισιτήρια, ας τα πάρει ο ΠΑΟΚ να είναι γεμάτο το γήπεδο και να μην υπάρχει και κακή τηλεοπτική εικόνα. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και στον περσινό τελικό Ολυμπιακού - ΟΦΗ, όταν οι Πειραιώτες είχαν πάρει παραπάνω εισιτήρια.

Η προθεσμία για τις 10 Απριλίου μπήκε επειδή η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει σύντομα, οπότε θα υπάρχουν τρεις εβδομάδες για να πάρει όποιος θέλει εισιτήριο και μετά θα υπάρχει μια περίοδος δύο εβδομάδων για να γίνει η διαχείριση της νέας κατάστασης.

Επί της ουσίας θα είναι 60-40 η διανομή των εισιτηρίων, δηλαδή πολύ μικρότερο ποσοστό σε σχέση με το περσινό τελικό, στον οποίο το ποσοστό των φιλάθλων του Πειραιωτών ήταν πολύ μεγαλύτερο, ακριβώς για τον ίδιο λόγο

Αυτά όλα βέβαια δεν θα ισχύσουν εφόσον ο ΟΦΗ εξαντλήσει τα εισιτήρια που του αναλογούν εντός προθεσμίας.