Τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν σε μερικές από τις πιο σημαντικές κατηγορίες της φετινής Stoiximan Superleague.

Με το πρωτάθλημα να είναι πλέον μία «στροφή» πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειάς του ρίξαμε μια ματιά στις σημαντικότερες σημαντικές κατηγορίες της Stoiximan Superleague και ξεχωρίσαμε τα πρόσωπα που δεν περιμέναμε να βρίσκονται στην κορυφή κάποιων εξ' αυτών.

Από τον πρώτο σε τελικές, που έχει κλέψει τη... δόξα τους Ελ Καμπί και Γιόβιτς, μέχρι τον πιο αποτελεσματικό παίκτη της λίγκας, που δεν ανήκει σε ομάδα του Big-4, τον καλύτερο «κλέφτη», αλλά και τον διαιτητή με τις περισσότερες συμμετοχές.

Ο Πόμπο ξεπέρασε Ελ Καμπί και Γιόβιτς

Όταν ακούς για τους παίκτες με τις περισσότερες τελικές στο πρωτάθλημα το μυαλό σου συνήθως πηγαίνει σε επιθετικούς, κυρίως λόγω της θέσης τους πιο κοντά στην περιοχή, αλλά και του γεγονότος πως η απειλή της αντίπαλης εστίας αποτελεί βασική αρμοδιότητά τους.

Παρ' όλα αυτά στο φετινό πρωτάθλημα, εκείνος ο παίκτης που έχει πρωταγωνιστήσει στις περισσότερες τελικές από κάθε άλλον δεν είναι ούτε φορ, ούτε προέρχεται από κάποια από τις μεγάλες ομάδες της λίγκας.

Πρόκειται για τον επιθετικό μέσο της Κηφισιάς, Χόρχε Πόμπο, ο οποίος έχει βρεθεί σε 77 τελικές, όντας έξι μπροστά από τον δεύτερο Ελ Καμπί και δέκα από τον τρίτο Γιόβιτς. Ο Ισπανός είναι παράλληλα και ο πρώτος σε γεμίσματα με 61/130

Καλοί οι Ελ Καμπί και Γιόβιτς, αλλά Πεντρόσο δεν είναι

Άλλη μια κατηγορία που θα περίμενε κανείς να συναντήσει τους δύο ποιοτικότερους φορ του ελληνικού πρωταθλήματος, όμως εκείνοι δεν βρίσκονται ούτε στην πρώτη πεντάδα. Στην κορυφή της λίστας αυτής είναι ο Φαμπρίτσιο Πεντρόσο του Λεβαδειακού, εκείνος που έκανε τα «ρεπό» του Άλεν Όζμπολτ, που είναι ο βασικός φορ των Βοιωτών και κατέχει μάλιστα τη δεύτερη θέση.

Ο Αργεντινός φορ χρειάζεται 2,5 τελικές για να σκοράρει ένα γκολ ενώ ο Σλοβένος «ομόσταυλός» του θέλει λίγο παραπάνω, δηλαδή 2,9 ευκαιρίες για να κάνει ένα γκολ. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Έντι Σαλσίδο του ΟΦΗ με γκολ κάθε 3,4 τελικές και πρέπει να φτάσουμε στην 4η και 5η θέση για να βρούμε παίκτες από ομάδες του Big-4, με τον 4ο Παντελίδη να σκοράρει κάθε 3,6 τελικές και τον 5ο Ταρέρι κάθε 3,8.

Πρώτος... κλέφτης ο Τσόκαϊ

Όσον αφορά τον καλύτερο κλέφτη του πρωταθλήματος, εκείνος προέρχεται ξανά από ομάδα εκτός των μεγάλων και μάλιστα και πάλι από την Λιβαδειά, δείγμα της καλής δουλειάς που έχει στην ομάδα αυτή τη φετινή σεζόν συνολικά, παρά την πτώση στην απόδοσή της που έχει παρατηρηθεί στο τελευταίο διάστημα.

Ο Ένις Τσόκαϊ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 60 κλεψίματα, κάνοντας 2,5 ανά αγώνα, με τους Κάργα του Βόλου και Ράτσιτς του Άρη να ακολουθούν με 52 και 51 αντίστοιχα.

Ο Τσακαλίδης τα περισσότερα ματς

Ρίχνοντας μία ματιά στην κατηγορία των διαιτητών και τα παιχνίδια που έχουν πάρει τη φετινή σεζόν βλέπουμε πως ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης έχει πάρει την υψηλότερη θέση του βάθρου. Εκείνος έχει βρεθεί σε 14 παιχνίδια τη φετινή σεζόν αφήνοντας πίσω του τον Παπαπέτρου που έχει 12 και τους Πολυχρόνη, Ζαμπαλά και Βεργέτη, που έχουν από 11.

Αξιοπερίεργο είναι στα 14 ματς που έχει σφυρίξει μόνο τέσσερις φορές έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι.