Τι ισχύει για το τρίο της κορυφής στο Champions League!

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει τον δρόμο των τριών, αν κατακτήσουν το πρωτάθλημα: Σχεδόν βέβαιος για απευθείας θέση στη League Phase ο Ολυμπιακός, 100% σίγουρος για γκρουπ ισχυρών στα πλέι οφ ο ΠΑΟΚ, ισχυρή λόγω… Conference League με τα τωρινά δεδομένα και η ΑΕΚ!

Μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος αναμένεται στο πρωτάθλημα της Super League για την ανάδειξη του πρωταθλητή. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ είναι ισόβαθμοι στην κορυφή, όλα είναι ανοιχτά και τα πάντα θα κριθούν στα πλέι οφ.

Ας κάνουμε όμως ένα update για το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα για την καθεμία ομάδα ξεχωριστά ως προς την τύχη της στα προκριματικά του Champions League, αν κατακτήσουν το ελληνικό πρωτάθλημα.

Στα πλέι οφ ως ισχυρός ο ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ, που στην ισοβαθμία, θα ήταν η ομάδα που θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στο επόμενο Champions League, αν ολοκληρωνόταν σήμερα το πρωτάθλημα της Super League, παρά τον υψηλό συντελεστή του δεν θα είχε πιθανότητες να μπει απευθείας στη League Phase της διοργάνωσης.

Και αυτό γιατί η Σαχτάρ Ντόνετσκ που έχει υψηλότερο συντελεστή από εκείνον είναι μάλλον απίθανο να χάσει τον τίτλο στην Ουκρανία, ενώ το πρωτάθλημα με καλές πιθανότητες διεκδικεί η Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία και με λιγότερες πλέον η Μίντιλαντ στην Δανία, που επίσης είναι πάνω από τον Δικέφαλο στο UEFA ranking.

Με τα τωρινά δεδομένα το εισιτήριο από το rebalancing του κατόχου του τροπαίου θα πήγαινε στη Σαχτάρ, όπως και πριν από δύο χρόνια, και ο ΠΑΟΚ θα ξεκινούσε από τα πλέι οφ στα τέλη Αυγούστου (18/19 και 25/26 τα δύο ματς) με έναν δηλαδή προκριματικό για την πρόκριση στη League Phase για πρώτη φορά στην ιστορία του και δεδομένα στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου θα ήταν στους πέντε ισχυρούς.

Πάντα με τα τωρινά δεδομένα θα απέφευγε στα πλέι οφ Ερυθρό Αστέρα, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και τη Φερεντσβάρος ή την πρωταθλήτρια Αυστρίας (Σάλτσμπουργκ ή Στουρμ) ενώ πιθανοί του αντίπαλοι θα ήταν σίγουρα Μπραν και Χαρτς που ξεκινούν επίσης από τα πλέι οφ και ακόμα τρεις ομάδες που θα έρχονταν από τους προηγούμενους προκριματικούς και με βάση την τρέχουσα εξέλιξη των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων θα ήταν ανάμεσα σε Ομόνοια, Τσέλιε, Σάμροκ Ρόβερς, Κουπς Κουόπιο, Χάποελ Μπερ Σέβα, Κραϊόβα κλπ…

Ο ΠΑΟΚ δεν κινδυνεύει να βρει στο δρόμο του ούτε τη Ρέιντζερς, αν κάνει την ανατροπή και κερδίσει το πρωτάθλημα στη Σκοτία, γιατί σε αυτή την περίπτωση οι Gers θα βρεθούν απευθείας στη League Phase και η Σαχτάρ θα είναι στους ισχυρούς μαζί με τον ΠΑΟΚ.

Επίσης δεν κινδυνεύει να μην μπει στους ισχυρούς ακόμα και αν στη χώρα τους κατακτήσουν τον τίτλο όλες οι υποψήφιες ομάδες με καλύτερο συντελεστή από εκείνον. Σε αυτό το ακραίο ενδεχόμενο, η Ρέιντζερς θα πάει απευθείας στη League Phase και ο ΠΑΟΚ θα είναι ισχυρός μαζί με Σαχτάρ, Φερεντσβάρος, Μίντιλαντ και Ερυθρό Αστέρα, αλλά στους πιθανούς αντιπάλους του εκτός από την Μπραν θα προστεθούν και Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Σάλτσμπουργκ…

Σαχτάρ και Φερεντσβάρος… απειλούν τον Ολυμπιακό!

Με τα τωρινά δεδομένα, τον Ολυμπιακό πρωταθλητή Ελλάδας και τον κάτοχο του Champions League να έχει εισιτήριο για τη διοργάνωση και από το πρωτάθλημα της χώρας του οι ερυθρόλευκοι για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν θα βρίσκονταν απευθείας στη League Phase χωρίς προκριματικά.

Αυτή τη στιγμή διαθέτουν τον υψηλότερο συντελεστή από κάθε πιθανό ή απίθανο υποψήφιο πρωταθλητή στις χώρες από την 11η έως την 55η θέση της UEFA! Μόνο η Μπόντο Γκλιμτ κατάφερε να τον ξεπεράσει και πάλι σε συντελεστή αλλά έχει ήδη τερματίσει δεύτερη στη Νορβηγία, πίσω από την Μπραν.

Μπορεί να αλλάξει αυτό; Μόνο από τρεις ομάδες, αλλά με τρελή υπέρβαση είτε της Φερεντσβάρος και της Μίντιλαντ στο Europa League ή της Σαχτάρ στο Conference League!

H Σαχτάρ απέχει 10,000 πόντους από τον συντελεστή του Ολυμπιακού, ενώ το μάξιμουμ των βαθμών που διεκδικεί ακόμα στην Ευρώπη (αν δηλαδή κατακτήσει το Conference μόνο με νίκες έως το τέλος) είναι 13,500!

Στους 11,000 πόντους είναι η διαφορά της Φερεντσβάρος από τον Ολυμπιακό με το μάξιμουμ των πόντων, αν φτάσει μόνο με νίκες μέχρι την… κατάκτηση του Europa είναι 15,000… Με αυτό το… μάξιμουμ μπορεί να φτάσει στον ερυθρόλευκο συντελεστή και η Μίντλαντ, αλλά είναι δύσκολο να είναι πρωταθλήτρια Δανίας.

Ευνόητο ότι δεν είναι εύκολο να συμβούν όλα τα παραπάνω…

Το Conference League επιτρέπει στην ΑΕΚ να ελπίζει!

Αν έληγαν χθες το βράδυ τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια Ελλάδας, τότε θα ήταν στους πέντε ισχυρούς των πλέι οφ, χάρη στη μέχρι σήμερα πορεία της στο Conference League! Κάτι που φαινόταν αδιανόητο έως και πριν από λίγο καιρό…

Με τα τωρινά δεδομένα η Σαχτάρ θα ήταν απευθείας στη League Phase ως πρωταθλήτρια Ουκρανίας και με τον υψηλότερο συντελεστή απ’ όλες τις πρωταθλήτριες που θα μετείχαν στα προκριματικά και οι επόμενες πέντε ισχυρές στα πλέι οφ του Champions League στα τέλη Αυγούστου θα ήταν: Ερυθρός Αστέρας, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Στουρμ Γκρατς και ΑΕΚ, ακριβώς γιατί μόλις την περασμένη Πέμπτη κατάφερε να ξεπεράσει σε συντελεστή την Ομόνοια και την Τσέλιε, κατά τα φαινόμενα δεδομένες πρωταθλήτριες Κύπρου και Σλοβενίας!

Αυτό όμως είναι μάλλον πλασματικό γιατί η Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία που μάχεται για το πρωτάθλημα με την Γκιόρ έχει έναν αγώνα λιγότερο και αν σήμερα ήταν πρώτη θα έριχνε την ΑΕΚ ως πρώτη ομάδα στους πέντε ανίσχυρους.

Επί του πρακτέου μπορεί η ΑΕΚ αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα να είναι στους πέντε ισχυρούς στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου και να αποφύγει τις θεωρητικά πιο ισχυρές πρωταθλήτριες για την πρόκριση στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της;

Η λογική λέει ότι όλα θα κριθούν από το αυστριακό πρωτάθλημα!

Αν πρωταθλήτρια είναι η τέταρτη σήμερα Σάλτσμπουργκ με 45,000 συντελεστή, θα είναι μάλλον δύσκολο. Αν το πρωτάθλημα κατακτήσουν η Ραπίντ Βιέννης (29,750) ή η σημερινή πρωτοπόρος Στουρμ Γκρατς (28,000), τότε θα απαιτηθεί μία μεγάλη υπέρβαση της Ενωσης μέσα από τη φετινή της συνέχεια στο Conference League.

Αν η ΑΕΚ προκριθεί με νίκη επί της Τσέλιε την προσεχή Πέμπτη ο συντελεστής της θα διαμορφωθεί στους 24,000 πόντους. Ιδανικό για την ΑΕΚ είναι να κατακτήσει τον τίτλο στην Αυστρία η ΛΑΣΚ, την οποία επίσης ξεπέρασε με τους βαθμούς, που μάζεψε φέτος στην Ευρώπη.

Πιο δύσκολα θα γίνουν τα πράγματα για την ΑΕΚ, αν η Χαρτς δεν καταφέρει να αντέξει στη Σκοτία και χάσει το πρωτάθλημα από τη Ρέιντζερς ή από τη Σέλτικ που την πλησίασαν μέσα στο σαββατοκύριακο.

Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχει και η παράμετρος εκπλήξεων στον δεύτερο προκριματικό γύρο για τις ομάδες με καλύτερο συντελεστή από την ΑΕΚ, αφού μόνο οι πρωταθλήτριες Ελλάδας, Αυστρίας, Νορβηγίας (Μπραν) και Σκωτίας ξεκινούν από τα πλέι οφ.

