Ο Ολυμπιακός έχει χάσει τους λιγότερους βαθμούς με ομάδες εκτός τετράδας, πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός. Τι έχουν κάνει ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Οι δύο από τους τέσσερις μεγάλους στραβοπάτησαν την 25η αγωνιστική. Κατά σύμπτωση, όχι ότι έπαιξε ρόλο, γκέλαραν οι δύο ομάδες που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ.

Η Ένωση απέκτησε συγκάτοικους τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό μετά την ισοπαλία με 2-2 στο Περιστέρι και ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο -11 κι από τους τρεις πρωτοπόρους. Πάντα θα γίνεται η συζήτηση για το ποια ματς κερδίζουν τα πρωταθλήματα. Οι νίκες στα ντέρμπι ή με τους μικρούς. Τον τίτλο τον φέρνει η συνέπεια και η σταθερότητα. Προς το παρόν, πάντως, οι Πειραιώτες έχουν πετάξει τους λιγότερους βαθμούς με τις ομάδες εκτός τετράδας. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός και με διαφορά, ενώ μετά το τριφύλλι τους περισσότερους έχει χάσει ο ΠΑΟΚ κι ακολουθεί η ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έχει απωλέσει βαθμούς με τις ομάδες εκτός τετράδας, αλλά κι αυτές είναι στο πρόγραμμα. Το κακό για την Ένωση είναι ότι συνέβησαν σε μικρό διάστημα οι δύο τελευταίες γκέλες εκτός. Κι αυτό δεν της επέτρεψε να μείνει μόνη πρώτη.

Ο ΠΑΟΚ επίσης έχει να λέει για τις απώλειες με τους πιο μικρούς. Είχε τρεις απώλειες πριν μπει το νέο έτος και μία πρόσφατα στη Λάρισα. Οι Θεσσαλονικείς επίσης μπορούν να λένε για τους βαθμούς που πέταξαν με τις ομάδες εκτός τετράδας κι ότι αν ήταν ανάλογες με των άλλων δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, τότε θα ήταν με διαφορά στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ αντίθετα έχει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στα έξι ντέρμπι.

Τι να πει φυσικά κι ο Παναθηναϊκός; Οι πράσινοι που έχουν νικήσει ΠΑΟΚ εντός και Ολυμπιακό εκτός, έμειναν και φέτος εκτός τίτλου περισσότερο για τις απώλειες με τους πιο μικρούς. Ηττήθηκαν δύο φορές στο Πανθεσσαλικό. Μία από την Κηφισιά, σε ουδέτερο γήπεδο δηλαδή κι από τον Βόλο. Έφεραν δύο φορές ισοπαλία με την ΑΕΛ Novibet και δεν νίκησαν εντός τον Λεβαδειακό κι εκτός Ατρόμητο και Παναιτωλικό. Αν ο Παναθηναϊκός είχε έστω 5-6 βαθμούς περισσότερους με τους μικρούς, τώρα θα έκανε συζήτηση για τον τίτλο. Αλλά όπως αναφέραμε νωρίτερα και για τον ΠΑΟΚ, με τα «αν» δουλειά δεν γίνεται.

Στον Άρη δεν γίνεται αναφορά, αφού συγκαταλέγεται στις μεγάλες ομάδες και μία πολύ δύσκολη έδρα για όλους. Και οι τέσσερις μεγάλοι στο συγκεκριμένο γήπεδο έφυγαν με ισοπαλία. Οπότε, δεν υπάρχει διαφορά για κανέναν. Το εκπληκτικό είναι ότι ο Ατρόμητος που ήταν κάκιστος στον πρώτο γύρο και δεν έχει εκμεταλλευτεί την έδρα του, έχει κόψει βαθμούς εντός από ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και πλέον και την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ έχει χάσει όλους τους βαθμούς που θεωρούνται «εκτός προγράμματος» μακριά από το σπίτι της. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είχαν μία γκέλα εντός, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει πετάξει 6 βαθμούς στην έδρα του.

Αναλυτικά οι βαθμοί που έχασαν οι μεγάλοι (με αστερίσκο τα εκτός έδρας ματς).

ΠΑΟΚ 9 βαθμοί

Με Παναιτωλικό 0-0

Με Αστέρα Aktor* 3-3

Με Ατρόμητο* 2-0

Με ΑΕΛ Novibet* 1-1

Ολυμπιακός 4 βαθμοί

Με Κηφισιά 1-1

Με Λεβαδειακό* 0-0

ΑΕΚ 6 βαθμοί

Με ΑΕΛ Novibet* 1-1

Με Ατρόμητο* 2-2

Με Βόλο* 2-2

Παναθηναϊκός 16 βαθμοί

Με Λεβαδειακός 1-1

Με Κηφισιά* 3-2

Με Βόλο* 1-0

Με ΑΕΛ Novibet* 2-2

Με Ατρόμητο* 0-0

Με ΑΕΛ Novibet 1-1

Με Παναιτωλικό 0-0



