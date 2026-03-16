ΠΑΟΚ: Το πένθος για τον Κλεομένη και οι αντιδράσεις στα γκολ
Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό.
Σε βαθιά φορτισμένη ατμόσφαιρα μετά τη δολοφονία οπαδού του, του Κλεομένη, ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Τούμπα την Κυριακή με 3-0 τον Λεβαδειακό.
Στην παρακάμερα της ΠΑΕ αποτυπώνεται η θλίψη της οικογένειας του Δικεφάλου για ένα ακόμα παιδί που δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά και οι αντιδράσεις για τη νίκη της ομάδας.
Δείτε το βίντεο
@Photo credits: eurokinissi, Ραφαήλ Γεωργιάδης
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.