Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Σε βαθιά φορτισμένη ατμόσφαιρα μετά τη δολοφονία οπαδού του, του Κλεομένη, ο ΠΑΟΚ νίκησε στην Τούμπα την Κυριακή με 3-0 τον Λεβαδειακό.

Στην παρακάμερα της ΠΑΕ αποτυπώνεται η θλίψη της οικογένειας του Δικεφάλου για ένα ακόμα παιδί που δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά και οι αντιδράσεις για τη νίκη της ομάδας.

