Ο ΟΦΗ δημοσίευσε video στο κανάλι του κλαμπ στο YouTube σχετικά με την καθημερινότητα των νεαρών ποδοσφαιριστών της Elite Aκαδημίας.

Η Elite Aκαδημία είναι ένα κομμάτι στο οποία έχει επενδύσει πολλά ο ΟΦΗ τα τελευταία χρόνια και «ποντάρει» ακόμα περισσότερα για την ανάπτυξη του κλαμπ. Σε αυτό το πλαίσιο η κάμερα του OFI TV βρέθηκε δίπλα στους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας, καταγράφοντας στιγμές από το πρωινό και την προετοιμασία για το σχολείο μέχρι τις προπονήσεις και τη ζωή τόσο εντός όσο και εκτός του προπονητικού κέντρου.

Παράλληλα, ο Διευθυντής της Ακαδημίας του ΟΦΗ, Στέλιος Βενετίδης αναφέρεται στις παροχές που έχουν οι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στην Elite Ακαδημία, ώστε τα παιδιά να μπορούν να εξελίσσονται μέσα σε ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον, με σωστή καθοδήγηση και καθημερινή φροντίδα.

Στην Elite Ακαδημία του ΟΦΗ, μέσα από την καθημερινή δουλειά, την εκπαίδευση από εξειδικευμένους συνεργάτες και την ομαδική προσπάθεια, οι Κρητικοί διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης για τους ποδοσφαιριστές του αύριο.