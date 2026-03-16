Ο Ζήσης Καραχάλιος επέστρεψε στις προπονήσεις και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Χρήστου Κόντη ενόψει του αγώνα με τον Άρη.

Ο ΟΦΗ καλείται να αφήσει πίσω του την απογοητευτική εμφάνιση και ήττα από τον Ολυμπιακό, καθώς έχει μπροστά του τελικό για το «πλασάρισμα» στα Play Off 5-8, με αντίπαλο τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επίσης δεν έχει «κλειδώσει» τη θέση του μαθηματικά.

Οι Κρητικοί επέστρεψαν στις προπονήσεις το μεσημέρι της Δευτέρας (16/3)και ο Ζήσης Καραχάλιος συμμετείχε για πρώτη φορά σε κανονικά πρόβγραμμα μετά τον τραυματισμό του. Θυμίζουμε πως ο Έλληνας χαφ είχε χτυπήσει στον τετρακέφαλο στις 25 Γενάρη, στον αγώνα με τον Παναιτωικό στο Πακγρήτιο Στάδιο.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς του περασμένου Σαββάτου (14/3) κόντρα στον Ολυμπιακό, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ανάμεσα τους και ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τον Ολυμπιακό και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί προσεχώς.

Ο τραυματίας Μπόρχα Γκονθάλεθ συνέχισε θεραπεία, ενώ η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (17/3), στις 11:00.

Ο Χρήστος Κόντης εκτός από τον Μπόρχα δεν μπορεί να υπολογίζει για το τελευταίο ματς της regular season της Stoiximan Super League στους τιμωρημένους Νίκο Μαρινάκη και Έντι Σαλσέδο.