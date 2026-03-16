ΟΦΗ: Μπήκε ο Καραχάλιος για τον «τελικό» με τον Άρη
Ο ΟΦΗ καλείται να αφήσει πίσω του την απογοητευτική εμφάνιση και ήττα από τον Ολυμπιακό, καθώς έχει μπροστά του τελικό για το «πλασάρισμα» στα Play Off 5-8, με αντίπαλο τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επίσης δεν έχει «κλειδώσει» τη θέση του μαθηματικά.
Οι Κρητικοί επέστρεψαν στις προπονήσεις το μεσημέρι της Δευτέρας (16/3)και ο Ζήσης Καραχάλιος συμμετείχε για πρώτη φορά σε κανονικά πρόβγραμμα μετά τον τραυματισμό του. Θυμίζουμε πως ο Έλληνας χαφ είχε χτυπήσει στον τετρακέφαλο στις 25 Γενάρη, στον αγώνα με τον Παναιτωικό στο Πακγρήτιο Στάδιο.
Όσοι αγωνίστηκαν στο ματς του περασμένου Σαββάτου (14/3) κόντρα στον Ολυμπιακό, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, ανάμεσα τους και ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τον Ολυμπιακό και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί προσεχώς.
Ο τραυματίας Μπόρχα Γκονθάλεθ συνέχισε θεραπεία, ενώ η προπόνηση για τους υπόλοιπους περιλάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (17/3), στις 11:00.
Ο Χρήστος Κόντης εκτός από τον Μπόρχα δεν μπορεί να υπολογίζει για το τελευταίο ματς της regular season της Stoiximan Super League στους τιμωρημένους Νίκο Μαρινάκη και Έντι Σαλσέδο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.