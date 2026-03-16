Κάτρης: «Ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι μου, έχω μεγάλη αγάπη για την ομάδα»

Ο Παναθηναϊκός «έδεσε» ένα δικό του παιδί. Ο Γιώργος Κάτρης λίγες εβδομάδες μετά την πρόωρη ολοκλήρωση του δανεισμού του υπέγραψε νέο συμβόλαιο με το Τριφύλλι έως το 2030, ως επιβράβευση των εμφανίσεων του ως μέλος του ρόστερ της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο 20χρονος στόπερ στις πρώτες του δηλώσεις μετά το ματς τόνισε πως ο Παναθηναϊκός είναι το σπίτι του και πως μέχρι πριν λίγους μήνες δεν πίστευε όσα ζει το τελευταίο διάστημα με τους Πράσινους.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Κάτρη

«Σίγουρα νιώθω τεράστια χαρά για την ανανέωση του συμβολαίου μου, γιατίπραγματικά εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ έχω μεγαλώσει κι έχω μεγάλη αγάπη για την ομάδα. Έχω μεγάλες φιλοδοξίες για την ομάδα, να πετύχουμε στόχους και με πολλή δουλειά θα προσπαθήσω να τα καταφέρω.

Λίγους μήνες πριν μπορεί να μην πίστευα όλα όσα ζω το τελευταίο διάστημα στον Παναθηναϊκό. Πάντα μέσα μου πίστευα ότι θα γυρίσω εδώ, θα παίξω και θα δεχθώ την αγάπη του συλλόγου και του κόσμου. Έτυχε να γίνει τώρα αυτό, είμαι ευγνώμων γι’ αυτό και ζω το όνειρό μου!

Δεν θέλω να σκέφτομαι πολύ μελλοντικά γιατί μου αρέσει πολύ να ζω το σήμερα, το παρόν με τον Παναθηναϊκό. Το πάω βήμα- βήμα και μελλοντικά ό,τι έρθει θα είναι καλό. Κάποια στιγμή στην καριέρα μου θα ήθελα να παίξω κι εκτός Ελλάδας, αλλά κάθετι στην ώρα του».