Κάτρης στο Gazzetta: «Πάμε στην Ισπανία για την πρόκριση!»

Ο Γιώργος Κάτρης μίλησε στο Gazzetta για τη τεράστια νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Μπέτις, τη δύσκολη ρεβάνς, αλλά και τον κόσμο της ομάδας.

Η χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπέτις με 1-0 στο πρώτο ματς μεταξύ των δύο για τους «16» του Europa League αποτέλεσε το επιστέγασμα της καλής φόρμας που βρίσκεται η ομάδα τον τελευταίο καιρό και της τεράστιας προσπάθειας που καταβάλλουν γι' αυτήν άπαντες στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Ένας από τους πρωταγωνιστές της χθεσινής αναμέτρησης, ο Γιώργος Κάτρης μίλησε στην κάμερα του Gazzetta μετά τον αγώνα για το μεγάλο κατόρθωμα των «πρασίνων», τη ρεβάνς και τη στήριξη του κόσμου.

Ο νεαρός Έλληνας σέντερ μπακ έπαιξε ως αριστερός στόπερ στην τριάδα που επέλεξε να διατηρήσει ο Ράφα Μπενίτεθ και τα πήγε εξαιρετικά, παρ' ότι έπαιξε με ανάποδο πόδι σ' ένα ματς τόσο απαιτητικό.

Εκείνος αναφορικά με τη χθεσινή μάχη του «τριφυλλιού» εξήγησε πως η ομάδα έδειξε ακόμα πιο ενωμένη μετά την άτυχη στιγμή του Ζαρουρί και την αποβολή του δείχνοντας πίστη πως μπορεί να τα καταφέρει και γι' αυτό τελικά τα κατάφερε.

«Η αλήθεια είναι πως από την ώρα που δεχθήκαμε την κόκκινη κάρτα η ομάδα ήταν ακόμη από πιο δεμένη απ' ότι ήταν στην αρχή του παιχνιδιού, μείναμε ενωμένοι, το πιστέψαμε και τα καταφέραμε».

Το αποτέλεσμα αυτό δίνει ένα προβάδισμα για τη ρεβάνς στους «πρασίνους», όμως ο Γιώργος Κάτρης τόνισε πως οι Ανδαλουσιάνοι είναι μία ποιοτική ομάδα και το ματς εκεί θα είναι δύσκολο. Ξεκαθάρισε ωστόσο πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα πάνε εκεί για να κοιτάξουν τη Μπέτις στα μάτια, έχοντας ακόμη περισσότερο πάθος και στοχεύοντας στην πολυπόθητη πρόκριση.

«Πραγματικά είναι μία πολύ καλή ομάδα. Θα πάμε όμως να την κοιτάξουμε στα μάτια. Η προσέγγισή μας θα είναι η ίδια, το πάθος μας θα είναι το ίδιο και ακόμη περισσότερα μετά το θετικό αποτέλεσμα. Πάμε στην Ισπανία ξεκάθαρα για την πρόκριση».

Φυσικά δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον κόσμο του Παναθηναϊκού, όντας ένα από τα αγαπημένα του παιδιά από τότε που επέστρεψε από τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό λέγοντας πάντα προσπαθούν όσο περισσότερο μπορούν για κείνους, επειδή γνωρίζουν το πόσο χαίρονται όταν τους βλέπουν να κερδίζουν.

Τους ευχαρίστησε για τη στήριξή τους και εξέφρασε την επιθυμία του να είναι εκείνοι πάντα στο πλευρό τους.

«Πραγματικά προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και για μας και γι' αυτούς, γιατί ξέρουμε πόσο χαίρονται όταν κερδίζουμε. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους θέλουμε πάντα στο πλευρό μας. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε την πρόκριση».