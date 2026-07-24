Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως από σήμερα οι φίλοι του μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους για τον δεύτερο αγώνα με την Πάκσι.

Την επομένη της νίκης με 2-1 επί της Πάκσι στην Ουγγαρία και λίγη ώρα μετά την οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε πως από την Παρασκευή (24/07) στις 14:00 o κόσμος του μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήρια για τη ρεβάνς μεταξύ των δύο ομάδων που θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (30/07-21:30).

Υπενθυμίζουμε πως ολόκληρη η χωρητικότητα του σταδίου θα είναι στη διάθεση των «πρασίνων» αν υπάρξει τόσο μεγάλη ζήτηση, αφού περιορισμοί λόγω των εργασιών θα υπάρξουν μονάχα σχετικά με την πρόσβαση στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00 τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα Παναθηναϊκός – Πάκσι, για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 στις 21:30 στο ΟΑΚΑ και αποτελεί την πρώτη επίσημη εντός έδρας αναμέτρηση της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ

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Θύρες Τελική τιμή 17 / 19 / 35 15 € 3 / 15 / 33 20 € 5 / 13 / 23 / 31 30 € 7 / 11 50 € 9 60 € 29 70 € P1 / P2 155 €

Στις παραπάνω τελικές τιμές περιλαμβάνεται η υποχρεωτική εισφορά ύψους 5 € υπέρ του Παναθηναϊκού Α.Ο., για την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονοματεπωνύμου και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η είσοδος στο γήπεδο πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής gov.gr Wallet στο κινητό τηλέφωνο του κατόχου του εισιτηρίου. Ως εκ τούτου, όσοι φίλαθλοι δεν έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, παρακαλούνται να το πράξουν εγκαίρως.

Η εφαρμογή gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη μέσω Google Play και App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Οδηγίες ταυτοποίησης εισιτηρίου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENTS – GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στην εφαρμογή ή για περιπτώσεις αδυναμίας πρόσβασης στο gov.gr Wallet, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα υποστήριξης:

https://support.gov.gr/guide/

Τα εισιτήρια των αγώνων του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της Ticketmaster. Η αγορά εισιτηρίων από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κίνδυνο εξαπάτησης μέσω πλαστών ή μη έγκυρων εισιτηρίων.