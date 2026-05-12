Ο ΟΦΗ είναι έτοιμος για το τελευταίο του εκτός έδρας παιχνίδι στην ονειρεμένη σεζόν 2025-26, στην έδρα του Λεβαδειακού, για την 5η αγωνιστική των... διαδικαστικών Play Off 5-8 της Stoiximan Super League.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης λόγω ενοχλήσεων στην μέση. Από εκεί και πέρα ο Μπόρχα Γκονθάλεθ ακολούθησε μέρος της προπόνησης, ενώ ο Γιάννης Χριστόπουλος συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα.

Στις επιλογές του Κόντη δεν συμπεριλήφθηκαν ο Βούκοτιτς και οι νεαροί Καλαφάτης, Κοντεκάς, Χνάρης.

Η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Κανελλόπουλος, Νέιρα, Ρομάνο, Φούντας, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Σαλσέδο, Ισέκα.