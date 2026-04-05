Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης της εκπομπής του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αγώνων της ημέρας.

Κυριακή σήμερα (05/04) και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Για την πρώτη αγωνιστική των play-offs του πρωταθλήματος της Stoiximan Superleague ο ΠΑΟΚ θα αναμετρηθεί με τον Παναθηναϊκό (19:00, Novasports Prime) και ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ (21:00, Cosmote Sport 1). Νωρίτερα, στα play off για τις θέσεις 5-8 ο Βόλος θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ (17:00, Cosmote Sport 1) και ο Λεβαδειακός τον Άρη (17:00, Nova Sports 2).

Στη La Liga η Χεταφε θα υποδεχθεί την Αθλέτικ Μπιλμπάο (15:00, Nova Sports 1), η Βαλένθια τη Θέλτα (17:15, Nova Sports 1), η Οβιέδο τη Σεβίλλη (19:30, Nova Sports 1) και η Αλαβές την Οσασούνα (22:00, Nova Sports 1).

Στη Serie Α η Κρεμονέζε θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Μπολόνια (16:00, Cosmote Sport 2), η Πίζα με την Τορίνο (19:00, Cosmote Sport 2) και η Ίντερ με τη Ρόμα (21:45, Cosmote Sport 2).

Στη Bundesliga η Ουνιόν Βερολίνου θα αναμετρηθεί με την Ζανκτ Πάουλι (16:30, Nova Sports 3) και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης με την Κολωνία (18:30, Nova Sports 6), ενώ στην Αγγλία για τα προημιτελικά του FA Cup η Γουέστ Χαμ θα φιλοξενήσει τη Λιντς (18:00, Cosmote Sports 3).

Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης, η Χαρτς θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Λίβινγκστον (16:00, Cosmote Sport 5), η Σέλτικ με τη Νταντί (18:30, Cosmote Sport 5), και το ΑΠΟΕΛ με τον Άρη Λεμεσού (17:00, Cosmote Sport 9).

Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τη Μύκονο (13:00, ΕΡΤ2), ενώ στο NBA οι Σέλτικς θα φιλοξενήσουν στη Βοστώνη τους Τορόντο Ράπτορς (22:30, Cosmote Sport 4).

Τέλος στο βόλεϊ, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Μίλωνα (16:00, ΕΡΤ2) για τα ημιτελικά της Novibet Volley League ανδρών και ο Παναθηναϊκός τον ΑΟ Θήρας (21:30, ΕΡΤ2) για τα ημιτελικά της Novibet Volley League γυναικών.

Μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής δράσης για σήμερα, ακολουθεί στις 23:00 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube το «Ξέρεις από μπάλα», με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο να σχολιάζουν τα όσα είδαμε.

