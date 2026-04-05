Το πλάνο που έχει καταστρώσει ο Ράφα Μπενίτεθ με στόχο τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (19:00, NovaSports Prime, live από Gazzetta) τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στα φετινά Play Offs της Stoiximan Superleague με στόχο μία νίκη που μπορεί να του επιτρέψει να έχει ξανά ελπίδες για να αποφύγει την τέταρτη θέση στην κατάταξη.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπένιτεθ θα έχουν κάποια προβλήματα για το ματς με τον «δικέφαλο του βορρά», αφού, πέρα από τις γνωστές απουσίες των Κάτρη, Σισοκό και Ντέσερς, που δεν θα αγωνιστούν ξανά φέτος και του Πάλμερ-Μπράουν, ο οποίος δεν πρόλαβε να είναι έτοιμος, εκτός έμειναν και οι Κοντούρης και Τζούρισιτς.

Ο Έλληνας μέσος αποχώρησε από τη σημερινή προπόνηση, αφού ένιωσε ενοχλήσεις στην ποδοκνημική ενώ ο Σέρβος εξτρέμ έμεινε εκτός εξαιτίας ενοχλήσεων στη γάμπα.

Η αποστολή των παικτών του Παναθηναϊκού για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα,Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Στη μεσαία γραμμή τα ερωτηματικά για τον Παναθηναϊκό

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει πιο γεμάτο ρόστερ στο ξεκίνημα αυτό των Play Offs, αν εξαιρέσεις τις περιορισμένες επιλογές που υπάρχουν στο κέντρο της άμυνας, εξαιτίας του ότι τρεις από τις πέντε απουσίες αφορούν τη ζώνη αυτή.

Ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να διατηρήσει το 3-4-2-1 (ή 3-6-1) με το οποίο άρχισε να έχει πρόοδο η ομάδα. Ο Λαφόν θα είναι κάτω από την εστία. Στο κέντρο της άμυνας υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμες επιλογές.

Το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε τον Ίνγκασον κεντρικά, τον Γεντβάι στα δεξιά και τον Ερνάντεθ στα αριστερά, με τον Τουμπά να μένει στον πάγκο. Στις θέσεις των φουλ μπακ, δεξιά θα βρίσκεται ο Καλάμπρια και αριστερά ο Κυριακόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή υπάρχουν δύο θέσεις για τους Μπακασέτα, Τσιριβέγια, Τσέριν και Ρενάτο. Το προβάδισμα φαίνεται να το έχουν οι δύο πρώτοι, χωρίς αυτό να σημαίνει πως και οι άλλοι δεν έχουν κάποιες πιθανότητες.

Μπροστά τους θα είναι λογικά οι Ταμπόρδα και Ζαρουρί, με τον Πελίστρι να διεκδικεί. Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Τεττέη.