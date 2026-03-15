ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ: Η τελευταία αγωνιστική των τριών μονομάχων του τίτλου
Η 25η αγωνιστική ήταν δεδομένο ότι θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη, αφού και οι τρεις πρωτοπόροι έπαιζαν με αξιόμαχους αντιπάλους. Ο Ολυμπιακός, όμως, το Σάββατο νίκησε άνετα 3-0 τον ΟΦΗ, με το ίδιο σκορ επικράτησε και ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα του Λεβαδειακού, ενώ η ΑΕΚ είχε απώλειες στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο.
Έτσι, υπάρχει και πάλι τριπλή ισοβαθμία στους 57 στην κορυφή.
Να σημειωθεί ότι η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει έως τώρα την ισοβαθμία και με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ. Μετράει μία νίκη και μία ισοπαλία εναντίον των δύο ομάδων. Έχει εναντίον τους 4 βαθμούς και σύνολο 8 βαθμούς. Ο Δικέφαλος νίκησε 2-1 εντός τον Ολυμπιακό και 2-0 εκτός την ΑΕΚ, έφερε 0-0 εντός με την Ένωση και το ίδιο αποτέλεσμα εκτός με τους «ερυθρόλευκους».
Οι Πειραιώτες έχουν 5 βαθμούς, αφού νίκησαν εντός 2-0 την ΑΕΚ και ήρθαν ισόπαλοι 1-1 εκτός με τους «κιτρινόμαυρους» και 0-0 εντός με τους Θεσσαλονικείς. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με τις δύο ισοπαλίες που αναφέραμε, έχει 2 βαθμούς μεταξύ των τριών.
Την τελευταία αγωνιστική και οι τρεις πρωτοπόροι παίζουν με ομάδες που βρίσκονται εκτός οκτάδας. Η ΑΕΚ παίζει εντός με την Κηφισιά, ο Ολυμπιακός με την ΑΕΛ Novibet και ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός και συγκεκριμένα στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο.
Αναλυτικά τα ματς των πρωτοπόρων και το πρόγραμμα την τελευταία αγωνιστική
26η αγωνιστική 22 Μαρτίου 19:00
Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός
ΑΕΚ - Κηφισιά
Άρης - ΟΦΗ
Βόλος - ΠΑΟΚ
Λεβαδειακός - Ατρόμητος
Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet
Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός
