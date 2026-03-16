Ο Καστίγιο επισκέφθηκε το μουσείου του Ολυμπιακού
Ένας από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Νέρι Καστίγιο επισκέφθηκε πρόσφατα το νέο μουσείου του Πειραιώτικου συλλόγου.
Μάλιστα, φωτογραφήθηκε σε πολλά σημεία του ειδικά διαμορφωμένου χώρου που δημιούργησαν οι νταμπλούχοι Ελλάδας και ξαναέζησε στιγμές της ένδοξης πορείας που είχε με τους Ερυθρόλευκους.
Η επίσκεψη του Μεξικανού άσου, γνωστοποιήθηκε από την ίδια την ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία περιποιήθηκε με τον κατάλληλο τρόπο τον ξεχωριστό καλεσμένο της.
«Ο Νέρι Καστίγιο επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και έζησε ξανά τις θρυλικές στιγμές του με τα ερυθρόλευκα», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης που δημοσίευσε ο σύλλογος στα κοινωνικά δίκτυα.
🔴⚪️ Ο Νέρι Καστίγιο επισκέφτηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού και έζησε ξανά τις θρυλικές στιγμές του με τα ερυθρόλευκα! / Nery Castillo visited our Club’s new museum and relived his legendary moments with the red-and-white jersey! pic.twitter.com/OnTE4VEZm1— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 16, 2026
