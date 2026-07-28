Ο Φρανσίσκο Ορτέγα αποτελεί διακαής πόθος της Ρίβερ Πλέιτ και σύμφωνα με τους Αργεντινούς προσπαθεί να καλύψει το κενό με τον Ολυμπιακό.

Συνεχίζεται το σήριαλ μεταξύ Φρανσίσκο Ορτέγα και Ρίβερ Πλέιτ με τον Ολυμπιακό να περιμένει την κατάλληλη, οικονομικά πρόταση προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως στην πώληση του Αργεντινού μπακ.

Σύμφωνα με την «Ole», οι Πειραιώτες έχουν ρίξει τις απαιτήσεις τους από τα 7,5 εκατ. ευρώ στα 6 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το όριο για να πουληθεί ο Φρανσίσκο Ορτέγα, την ίδια στιγμή που η ομάδα της Αργεντινής προσπαθεί να μειώσει αυτή τη διαφορά.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η νέα ανανεωμένη πρόταση της Ρίβερ θα φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ, την ίδια στιγμή που ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός στο να επαναπατριστεί και φορέσει τα χρώματα του αργεντίνικου κλαμπ.