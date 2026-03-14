Μεντίλ: «Ως παίκτες οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας»

Ο Χαμζά Μεντίλ υποστήριξε ότι είναι ευθύνη των ποδοσφαιριστών του Άρη να αντιστρέψουν την κατάσταση και ότι άπαντες οφείλουν να κοιτάξουν τους εαυτούς τους στον καθρέπτη!

Ο Μαροκινός full back του Άρη ξέσπασε μετά το παιχνίδι καθώς με δηλώσεις του στα κανάλια Novasports μίλησε ξεκάθαρα για τη μεγάλη ευθύνη των παικτών για την αρνητική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί για την ομάδα του. «Ξεκινήσαμε καλά αλλά όπως σε πολλά παιχνίδια έτσι και σήμερα χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Πρέπει όλοι οι παίκτες, πηγαίνοντας σπίτι μας, να αναλογιστούμε τη δική μας ευθύνη. Να κοιταχθούμε στον καθρέπτη γιατί αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και οφείλουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν έχει νόημα αυτή η κατάσταση. Ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει ποιότητα, αυτή δεν βγαίνει στο χορτάρι και δεν έχει νόημα όταν συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πρέπει να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Είναι κακό το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να εξηγήσω την κατάσταση. Έχουμε κόσμο ο οποίος μας πιστεύει, ξανά ταξίδεψε για να μας δει και οφείλουμε να του ανταποδίδουμε», είπε.

Σχετικά με το φανερό πρόβλημα στο γκολ και την απώλεια ευκαιριών απάντησε ότι… «Προφανώς είναι μεγάλο πρόβλημα. Κάνουμε ευκαιρίες και δεν σκοράρουμε με αποτέλεσμα να μην κερδίσουμε παιχνίδια τα οποία έπρεπε να είχαμε νικήσει. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να λέμε συνεχώς για τις ευκαιρίες που κάνουμε και χάνουμε. Πρέπει να βρούμε γκολ και είναι θέμα παικτών».