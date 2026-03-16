Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τη δεύτερη σερί ισοπαλία εκτός για την ΑΕΚ (πάλι με 2-2) που της στερεί τη μοναξιά στην κορυφή με διαφορά...

Αυτό το χιλιογραμμένο, χιλιάδες φορές ειπωμένο, "στο ίδιο έργο θεατές", θα ταίριαζε σε απόλυτο βαθμό για την ΑΕΚ του Νίκολιτς και το αποτέλεσμα αυτής στο Περιστέρι με αντίπαλο τον Ατρόμητο, αν θυμηθούμε και τη τελευταία, την προηγούμενη αναμέτρηση εκτός έδρας στον Βόλο. Οι ίδιοι παράγοντες καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα και μάλιστα ήταν το ίδιο: 2-2! Με τη διαφορά ότι στο Περιστέρι η Ένωση δεν γίνεται να έχει παράπονα από τη διαιτησία του Ευαγγέλου τη στιγμή που στο ματς με την ομάδα της Μαγνησίας είχε και μάλιστα απόλυτα δικαιολογημένα από την αισχρή διαιτησία του Τσιμεντερίδη. Στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο δεν έκανε λάθη ο Ευαγγέλου, αν εξαιρέσουμε δυο τρία φάουλ ανάποδα, κάτι που πρέπει να αναγνωρίσουμε και να σημειώσουμε αν θέλουμε να είμαστε σωστοί και να μην αναδεικνύουμε μόνο τις κάκιστες διαιτησίες. Γενικά ο συγκεκριμένος διαιτητής είναι καλός στο χορτάρι κάκιστος στο VAR όπως έχω σημειώσει και το έχει αποδείξει στο παρελθόν και όχι μόνο σε αγώνες του Δικέφαλου...

Στην ΑΕΚ και σε μία ακόμη αναμέτρηση μετά εκείνη στον Βόλο τα λάθη και η γκίνια φέρνουν την γκέλα, έτσι φτάσαμε στο 2-2 στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, τη στιγμή που και σε αυτόν τον αγώνα η τύχη γύρισε την πλάτη στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Άλλα δυο δοκάρια από τους Μουκουντί και Γιόβιτς τούτη τη φορά για την Ένωση και το τρίποντο χάθηκε, η απώλεια δυο βαθμών ήρθε και ταυτόχρονα η τριπλή συγκατοίκηση στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος. Προφανώς και οι δυο βαθμοί δεν θα έκαναν τη διαφορά αλλά είναι αλλιώς να είσαι μόνος πρώτος και διαφορετικό να μοιράζεσαι την πρωτιά, ενώ στην πραγματικότητα θα ήσουν στο συν 4 από τον ανταγωνισμό και άρα θα είχε εξασφαλίσει μια καλή διαφορά από τον ανταγωνισμό στην εκκίνηση των play offs. Όταν έχεις αυτή τη δυνατότητα δεν της πετάς πρέπει να την αρπάξεις, να το εκμεταλλευτείς, να το κερδίσεις.

Όπως και να χει δεν έγινε, ο χρόνος πίσω δεν γυρίζει, στην κορυφή και αήττητη παραμένει η ΑΕΚ και πάμε παρακάτω... Η αλήθεια είναι ότι και στο Περιστέρι η ομάδα του Νίκολιτς έπρεπε να κατακτήσει τη νίκη βάση των ευκαιριών και τη συνολική εικόνα της αναμέτρησης και των δυο ομάδων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, μάλιστα αξίζουν συγχαρητήρια στον Ατρόμητο για την εικόνα του και ας είχε απουσίες, τις οποίες κακώς δεν εκμεταλλεύτηκε το τεχνικό team και έκανε αλλαγές δίχως λόγο στην ενδεκάδα και κατά κύριο λόγο αναφέρομαι στον Πινέδα ο οποίος καταπίνει τα... χιλιόμετρα στο χορτάρι και πρέπει να είναι πάντα μέσα στο ματς έως ότου κλειδώνει η νίκη, είτε με Μάνταλο δίπλα του είτε με Μαρίν. Οι δυο άλλοι που ξεκίνησαν μαζί δεν έχουν τα τρεξίματα (τα ίδια εννοώ) του διεθνούς Μεξικανού μέσου.

Αντιλαμβάνομαι ότι το έκανε επειδή ο Πινέδα θα παίξει λογικά, ή έτσι το σκεφτόταν, με Τσέλιε (για να μη ξεκινήσει ο Μαρίν που είναι στο όριο καρτών και ο οποίος θα λείψει και με την Κηφισιά, δηλωμένος τιμωρημένος). Όμως δεν βγήκε αυτή η επιλογή όπως και αυτή του Λιούμπισιτς (όπως και δεν καταλαβαίνω τον λόγο να χαλάς μια αλλαγή με Ζοάο Μάριο) Και πάλι όμως η ΑΕΚ έως το 15' άξιζε να έχει βρεί γκολ σε μια από τις απειλές της με Μάνταλο, Μουκουντί και Γιόβιτς, ενώ και στο 45' ο Κοϊτά έπρεπε να κάνει καλύτερο τελείωμα στο τετ α τετ που τον βγάζει ο Γιόβιτς. Σα να μην έφταναν τα παραπάνω ήρθε και το πρώτο από τα δυο λάθη στα γκολ που δέχθηκε η ομάδα και αντί να πάει έστω με το 0-0 στα αποδυτήρια, πήγε και με γκολ σε βάρος της, μιας και αδικαιολόγητα ο Μήτογλου ήταν ολομόναχος (κοντά του ήταν ο Σέρβος φορ που δεν του έκλεισε ούτε λίγο έστω το οπτικό πεδίο) και τελείωσε εύκολα και με σχεδόν ψαράκι (αν είναι δυνατόν σε στημένη μπάλα) τη φάση για να ανοίξει το σκορ! Πραγματικά καμία δικαιολογία για τόση χαλαρότητα και απουσία σε μαρκάρισμα είτε παίκτη είτε χώρου...

Αντίστοιχα αδικαιολόγητο και απαράδεκτο λάθος έρχεται στο γκολ της ισοφάρισης του Ατρόμητου με στατικό πάλι, που συνιστά το όπλο της ΑΕΚ, αφού ξανά στο δεύτερο δοκάρι ήταν ανενόχλητος (δεν αντέδρασε σωστά ο Ρότα) ο σκόρερ και είχε χώρο και χρόνο επίσης για να στοχεύσει και να εκτελέσει, διότι δεν έπεσε κανείς πάνω του. Η σούπερ ανατροπή των παικτών του Δικέφαλου και του Λούκα Γιόβιτς που σημείωσε δυο υπέροχα γκολ (στο πρώτο είναι άρρωστο το τελείωμά του) πήγε στα... σκουπίδια αλλά και πάλι θα έπρεπε να είχε γκίνια για να μη βρει τη νίκη. Η ικανότητα του γκολκίπερ του Ατρόμητου στερεί το γκολ στην κεφαλιά του Βάργκα από κόρνερ και μετά αναλαμβάνουν δράση τα δοκάρια: δοκάρι και σχεδόν γραμμή εστίας η κεφαλιά Μουκουντί, δοκάρι και το εναέριο βολέ του Γιόβιτς στην επαναφορά στην ίδια φάση! Πόσο πιο ξεκάθαρα να το... φωνάξει το ίδιο το παιχνίδι: δεν θα κερδίζεις απόψε...

Κρίμα για την ΑΕΚ του Νίκολιτς που συνεχίζει πάντως αήττητη, αλύγιστη και πρώτη!



