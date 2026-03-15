Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ ανέφερε πως δεν έμεινε ικανοποιημένος με το 0-0 με τον Παναιτωλικό και τόνισε πως στο ματς με την Μπέτις όλοι θα προσπαθήσουν να δώσουν κάτι σημαντικό σε κόσμο και σύλλογο.

Ο Παναθηναϊκός με τους παίκτες του λογικά να έχουν το μυαλό τους στην μεγάλη ρεβάνς με την Μπέτις στην Σεβίλλη, δεν τα κατάφερε να νικήσει τον Παναιτωλικό μένοντας στο 0-0. Ένα αποτέλεσμα που δεν άφησε ικανοποιημένο τον Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου ανέφερε τα εξής:

Φάνηκε από την διαχείριση, την ενδεκάδα και τις αλλαγές, ότι το μυαλό ήταν στην Μπέτις. Συμφωνείτε με αυτό; Από όσους πήραν σήμερα ευκαιρία, θεωρείτε ότι ήταν πολλοί ή λίγοι όσοι την εκμεταλλεύτηκαν;

«Είπα στους παίκτες μας πριν τον αγώνα, ότι αν όλα πάνε καλά θα είμαστε ΟΚ, αλλά αν δεν πάνε όλοι θα δείξουν τον προπονητή. Περίμενα να δω αφοσίωση από όλους και το είδα, όλοι δούλεψαν σκληρά, ίσως δεν είχαν την αποτελεσματικότητα που έπρεπε. Δεν νομίζω ότι οι παίκτες που ήταν στο γήπεδο σκέφτονταν απλώς το ματς με την Μπέτις. Δεν πιάσαμε τα στάνταρ απόδοσης άλλων αγώνων, είναι κάποια πράγματα που δεν πήγαν καλά. Δεν είμαι ικανοποιημένος και δεν αναφέρομαι μόνο στους ποδοσφαιριστές. Αλλά αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, το κρατάμε και προχωράμε».

Είναι ένα από τα στοιχεία που θέλετε να δείτε στην πορεία η κινητικότητα που έφερε ο Τσιριβέγια;

«Ξεκάθαρα ήταν σημαντικός παίκτης για εμάς μέσα στην σεζόν. Σήμερα είχε μεγάλη διάθεση και θέληση να βοηθήσει την ομάδα. Σίγουρα θα το κάνει στα επόμενα παιχνίδια. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης, μας έλειψε και είναι καλό που γύρισε. Είναι ένας παίκτης με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που μπορεί να δώσει άλλα πράγματα από τους υπόλοιπους χαφ».

Ο κόσμος χειροκρότησε παρά το αρνητικό αποτέλεσμα και ζήτησε πρόκριση επί της Μπέτις. 3.500 οπαδοί ετοιμάζονται να κάνουν το ταξίδι, το κλίμα έχει ξεκάθαρα αλλάξει. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτό;

«Νομίζω ότι δουλεύαμε σκληρά για να κάνουμε τα σωστά πράγματα από την πρώτη ημέρα, σε ένα δύσκολο σενάριο, σε δύσκολες καταστάσεις. Βελτιώνουμε πράγματα, είναι εμφανές αυτό το τελευταίο δίμηνο. Οπότε για εμάς είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι φίλαθλοι το βλέπουν αυτό και το εκτιμούν. Αυτό κάνει πιο εύκολη την δική μας δουλειά. Έχουμε τόσο κόσμο που έρχεται μαζί σε αυτή την δύσκολη αποστολή, ελπίζω ότι έχουμε να τους δώσουμε κάτι ακόμα πιο σημαντικό στην Σεβίλλη. Θα είναι πολύ σημαντικό και για εμάς και για τον κόσμο και για όλον τον σύλλογο».