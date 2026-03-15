Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά την ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την ισοπαλία 0-0 με τον Παναιτωλικό. Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού στις δηλώσεις του μετά το ματς με τους Αγρινιώτες χωρίς να αναφερθεί, άφησε να εννοηθεί ότι έχει παράπονα κι από τη διαιτησία του Τσιμεντερίδη, ενώ στάθηκε στην επιστροφή του Τσιριβέγια και φυσικά στη ρεβάνς με τη Μπέτις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ: «Το είχαμε πει ότι θα κάναμε αλλαγές. Ακόμα και με αυτήν την 11άδα είχαμε πολλές ξεκάθαρες ευκαιρίες να κερδίσουμε τον αγώνα. Είμαι απογοητευμένος γι' αυτό, αλλά και για πολλά ακόμα. Αλλά δεν πρόκειται να τα πω καθώς δεν θα αλλάξει την έκβαση του παιχνιδιού».

Για τον Τσιριβέγια τόνισε: «Πράγματι είναι σημαντικός για εμάς».

Για το ματς με την Μπέτις είπε: «Ελπίζω να τα πάμε καλά και να δώσουμε μία πολύ μεγάλη χαρά στους φιλάθλους μας».