Με τον Γεβγέν Κουτσερένκο να κατεβάζει τα ρολά, ο Παναθηναϊκός με τον Παναιτωλικό έμειναν στο μηδέν. Δείτε τις μεγάλες αποκρούσεις του Ουκρανού, αλλά και τις καλές στιγμές των «καναρινιών».

Χωρίς γκολ και ως εκ τούτου και χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στην Λεωφόρο. Ένα 0-0 που σε μεγάλο βαθμό φέρει την υπογραφή του Γεβγέν Κουτσερένκο με τον Ουκρανό τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων να κάνει σπουδαίες επεμβάσεις.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης που δεν είχε ευκαιρίες μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον Παναιτωλικό.