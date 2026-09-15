Σκάνδαλο στη Ναντ: Στο... κάδρο ο Σισοκό, τι αποκάλυψε ο Τσιριβέγια στις Αρχές

Έρευνα-σοκ στη Ναντ για μεταγραφές και εκατομμύρια σε προμήθειες, με τον Σισοκό στο κάδρο και τον Τσιριβέγια να καταθέτει στις Αρχές.

Μια πολυετής δικαστική έρευνα γύρω από τις μεταγραφικές δραστηριότητες της Ναντ προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στο γαλλικό ποδόσφαιρο, με τον Μούσα Σισοκό να βρίσκεται μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση και τον Πέδρο Τσιριβέγια να έχει δώσει κατάθεση στις Αρχές για τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να πραγματοποιούνταν ορισμένες πληρωμές προς ατζέντηδες.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ της «Équipe», οι γαλλικές Αρχές ερευνούν εδώ και έξι χρόνια ένα πιθανό σύστημα παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του αθλητικού ατζέντη και ξεπλύματος χρήματος, το οποίο φέρεται να συνδέεται με μεταγραφές της Ναντ την περίοδο 2015-2023. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο σύλλογος, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Φρανκ Κιτά, καθώς και οι Μπακαρί Σανόγκο και Ζοακίμ Μπατικά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η παρουσία του ονόματος του Μουσά Σισοκό στον φάκελο. Ο 37χρονος νυν παίκτης του Παναθηναϊκού, ερευνάται για φερόμενη χρήση πλαστού δημόσιου εγγράφου.

Σύμφωνα, πάντως, με τη θέση της υπεράσπισης, η συγκεκριμένη πτυχή δεν αφορά ποδοσφαιρική μεταγραφή. Φέρεται να σχετίζεται με έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για τη δικαιολόγηση μεταφοράς χρημάτων ανάμεσα στον πρώην μέσο της Τότεναμ και της Γουότφορντ και στον θείο και επί χρόνια ατζέντη του, Μπακαρί Σανόγκο.





Σημαντική είναι και η αναφορά στον Πέδρο Τσιριβέγια. Ο Ισπανός μέσος που ανήκει στους Πράσινους, ο οποίος είχε μετακομίσει στη Ναντ από τη Λίβερπουλ το 2020, κατέθεσε στο πλαίσιο της έρευνας και, ανέφερε στις Αρχές ότι έκτακτα μπόνους που καταβάλλονταν σε ποδοσφαιριστές μπορούσαν στην πραγματικότητα να χρησιμοποιούνται, τουλάχιστον εν μέρει, για την πληρωμή ατζέντηδων που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στη Γαλλία.

Πρόκειται για μία από τις βασικές πτυχές που εξετάζουν οι ερευνητές, οι οποίοι επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις οικονομικές διαδρομές γύρω από σειρά μεταγραφών της Ναντ.

Αποκαλυπτικό θεωρείται και ένα email του Ιουλίου του 2017, το οποίο φέρεται να έστειλε ο Φρανκ Κιτά με αφορμή την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή από την Παρί Σεν Ζερμέν.

«Μπλαντίν, ετοίμασέ μου ένα επαγγελματικό συμβόλαιο δύο ετών. Πάρε τον Μπακαρί (Σανόγκο) για τα στοιχεία του παίκτη. Ζοακίμ Μπατικά στα χαρτιά και 10% προμήθεια. Ευχαριστώ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έρευνα.

Το συγκεκριμένο μήνυμα φέρεται να βρίσκεται στα χέρια της δικαστικής αστυνομίας και αποτελεί ένα από τα στοιχεία μέσω των οποίων εξετάζεται εάν σε ορισμένες συμφωνίες υπήρχαν ατζέντηδες που εμφανίζονταν μόνο τυπικά στα έγγραφα, ενώ άλλα πρόσωπα είχαν ουσιαστικό ρόλο χωρίς να καταγράφονται επισήμως στις συναλλαγές.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στη μεγάλη επιχείρηση «Καθαρά Χέρια» που ξεκίνησε στο Βέλγιο το 2018 και έγινε γνωστή ως «FootbelGate». Στοιχεία με πιθανό γαλλικό ενδιαφέρον διαβιβάστηκαν στις γαλλικές Αρχές το 2020 και η έρευνα άρχισε να επικεντρώνεται σε μεταγραφές της Ναντ από το 2015 έως το 2023.

Ανάμεσα στις συμφωνίες που εξετάστηκαν βρίσκεται εκείνη του Εμιλιάνο Σάλα από την Μπορντό στη Ναντ το 2015 έναντι ενός εκατομμυρίου ευρώ. Στο συμβόλαιο που είχε σταλεί στη γαλλική ομοσπονδία δεν εμφανιζόταν συμμετοχή ατζέντη. Κατά τις έρευνες, όμως, εντοπίστηκε ξεχωριστή εντολή, επίσης με ημερομηνία του 2015, η οποία φέρεται να προέβλεπε προμήθεια 6%, καθώς και τουλάχιστον δύο τιμολόγια ύψους 25.000 ευρώ.

Κομβικό πρόσωπο στον φάκελο εμφανίζεται ο Μπακαρί Σανόγκο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η «Équipe», από το 2015 έως το 2021 η Ναντ φέρεται να του κατέβαλε έμμεσα 8,2 εκατομμύρια ευρώ, συχνά μέσω του αδειοδοτημένου ατζέντη Ζοακίμ Μπατικά.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν ο Μπατικά λειτουργούσε ως παρένθετο πρόσωπο του Σανόγκο σε ορισμένες συμφωνίες. Στην περίπτωση της μεταγραφής του Καλιφά Κουλιμπαλί από τη Γάνδη στη Ναντ, έναντι 4,55 εκατομμυρίων ευρώ, το 71% των χρημάτων που φέρεται να εισέπραξε ο Μπατικά κατέληξε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο Μάλι που συνδέονταν με τον Σανόγκο ή την εταιρεία του.

Στον φάκελο υπάρχει ακόμη τηλεφωνική συνομιλία που είχαν υποκλέψει οι βελγικές Αρχές το 2018 σχετικά με τη μεταγραφή του Αντονί Λιμπόμπε από την Κλαμπ Μπριζ στη Ναντ έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτήν, ο Μοζί Μπαγιάτ φέρεται να λέει στον Σανόγκο σχετικά με την προμήθεια: «Θα υπάρχει ένα μέρος για σένα και ένα μέρος για μένα».

Οι εμπλεκόμενοι, από την πλευρά τους, αμφισβητούν τις παραβάσεις που τους αποδίδονται. Οι δικηγόροι της Ναντ και του Φρανκ Κιτά χαρακτηρίζουν την υπόθεση «τεχνική και νομικά σύνθετη» και επισημαίνουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται σταθερά ότι έχουν διαπράξει οποιαδήποτε παράβαση.

Η πολυετής έρευνα βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο στάδιο, καθώς η ανακριτική διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και αναμένονται τα επόμενα βήματα της εισαγγελίας σε μια υπόθεση που επιχειρεί να φωτίσει το παρασκήνιο μεταγραφών και χρηματικών συναλλαγών εκατομμυρίων ευρώ στη Ναντ.