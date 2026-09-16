Η ευκαιρία του Τζέικομπ Νίστρουπ για ροτέισον κόντρα στην Κηφισιά και οι σκέψεις του Δανού τεχνικού για το αρχικό σχήμα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (17:45-SKAI-Live απ' το Gazzetta) την Κηφισιά για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, αυτή τη φορά για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος και την 3η του αγωνιστική.

Οι «πράσινοι» συμπεριέλαβαν στην αποστολή τους το νέο απόκτημα του κλαμπ, Ανάς Σαλάχ-Έντιν, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να αφήνει εκτός εννέα ποδοσφαιριστές. Αρχικά, οι Φαν Ντρόνγκελεν, Λούζα και Λιβάι έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης, οι Τσιριβέγια και Κρίστιανσεν, επειδή δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ο Τσάβες για να μπει ο νεαρός Γείτονας ενώ οι Ίνγκασον και Παντελίδης λόγω των τραυματισμών τους.

Η αποστολή του «τριφυλλιού»

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ και Νεμπής.

Να σημειώσουμε πως ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει σημαντική στήριξη από τον κόσμο του, αφού κατάφερε και εξασφάλισε πάρα πολλά εισιτήρια, με τη Λεωφόρο να πρόκειται να βαφτεί στο αγαπημένο της πράσινο χρώμα στο μεγαλύτερο μέρος της.

Οι νέοι που θα επιλέξει ο Νίστρουπ και οι επιλογές στη βασική ενδεκάδα

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα πάει σε ευρύ ροτέισον για δεύτερο σερί παιχνίδι Κυπέλλου. Φαίνεται πως τις θέσεις των νεαρών θα λάβουν και πάλι οι Κάτρης-Κοντούρης, με τον Μπινιάρη, που αρέσει στον Δανό κόουτς, να ερίζει κι εκείνος για μία από τις δύο, αλλά να μην είναι το φαβορί τούτη την ώρα.

Είναι δύσκολο να προβλέψουμε το πόσες και ποιες αλλαγές θα κάνει ο προπονητής των «πρασίνων», ωστόσο θα παραθέσουμε τα δεδομένα που έχουμε. Ξεκινώντας από το σύστημα το πιθανότερο είναι να διατηρηθεί αυτό το 4-2-3-1, που επανήλθε στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Κάτω από την εστία είναι πιθανό να ήρθε η ώρα να δούμε για πρώτη φορά τον Πένια να κάθεται στον πάγκο δίνοντας τη θέση του στον Κότσαρη. Στην άμυνα αναμένεται να έχουμε τουλάχιστον δύο, πιθανότατα και τρεις αλλαγές, με μόνο τον Κυριακόπουλο να μένει ίδιος, αφού ο Σαλάχ-Εντίν θα πάρει χρόνο συμμετοχής, αλλά πιθανότατα δεν θα τον δούμε απ' το ξεκίνημα, παρ' ότι ο Έλληνας είναι ο μόνος μαζί με τον Πένια και τον Ντε Φράι, που δεν έχουν χάσει ματς από την αρχή της σεζόν.

Στο δεξί άκρο θα δούμε τον Τσάπρα ενώ στο κέντρο της άμυνας, δεδομένου πως ο Κάτρης θα πάρει τη μία θέση λόγω του κανονισμού των νέων, μένει να δούμε αν ο Δανός τεχνικός θα δώσει ανάσες στον Ντε Φράι βάζοντας τον Πάλμερ-Μπράουν ή θα σταματήσει στις δύο τις αλλαγές.

Στη μεσαία γραμμή ο Κοντούρης θα πάρει τη μία από τις δύο θέσεις ελέω του κανονισμού και πιθανότατα δίπλα του θα έχει τον Κάνγκουα, που μπήκε αλλαγή με τον Παναιτωλικό. Μπροστά τους θα είναι ο Γιάγκουσιτς, που δεν έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής τον τελευταίο καιρό, δεξιά θα παίξει πιθανότατα ο Πελίστρι και αριστερά, αν δεν δούμε κάποια έκπληξη τύπου Τεττέη στα πλάγια, θα είναι ο Αντίνο. Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Έλληνας φορ.

Στο σενάριο που ο Νίστρουπ επιστρέψει στο 4-4-2, τέρμα και άμυνα θα είναι ίδια με την πρώτη περίπτωση που αναφέραμε, όπως και το δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Η διαφορά είναι πως στο σενάριο αυτό ο Γιάγκουσιτς θα παίξει δεξιά, ο Πελίστρι αριστερά και το δίδυμο μπροστά θα αποτελείται από τους Τεττέη και Ραστόντερ.