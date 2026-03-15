Νίκολιτς: «Δώσαμε φθηνά και ανόητα γκολ, μας σταμάτησαν τα δοκάρια και ο τερματοφύλακας»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Μετά τον Βόλο η ΑΕΚ «σκόνταψε» και στο Περιστέρι. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ανδείχθηκε ισόπαλη με τον Ατρόμητο, με αποτέλεσμα να έχουμε ξανά τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή.

Ο Σέρβος τεχνικός στις δηλώσεις του στη NOVA στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης της ομάδας του και έκανε ειδική αναφορά στον δανεικό από τον ΠΑΟΚ τερματοφύλακα, Λούκα Γκουγκεσασβίλι.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Πήραμε έναν βαθμό, αυτό σημαίνει ξανά ισοβαθμουμε στην πρώτη θέση για τρεις ομάδες Ο αντίπαλος τερματοφύλακας μας σταμάτησε αρκετές φορές, όπως μας σταμάτησαν και τα δοκάρια.

Κάποιοι παίκτες δεν ήταν σε καλή αμυντική ημέρα και αυτό μας τιμώρησε. Δώσαμε κάποια φθηνά γκολ και ανόητα. Στρέφουμε το βλέμμα στον επόμενο αγώνα.

Πληρώσαμε το τίμημα για το ότι δεν είχαμε συγκέντρωση. Το θέμα είναι πως φτάσαμε στο σημείο να δώσουμε τις στημένες φάσεις. Δεν είχαμε συγκέντρωση στην αμυντική λειτουργία και φτάσαμε ως εδώ.