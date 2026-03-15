Ατρόμητος - ΑΕΚ: Ένταση στο Περιστέρι και παρέμβαση MAT
Ανέβηκαν οι τόνοι μετά το παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΚ στο Περιστέρι. Λίγο μετά το τελικό σφύριγμα είχαμε κάποιες «αντεγκλήσεις» μεταξύ οπαδών των δυο ομάδων.
Περιστεριώτες συγκεντρώθηκαν στη γωνία της απέναντι εξέδρας από αυτή που φιλοξενήθηκαν οι Ενωσίτες, με τις δυο πλευρές να «ανταλλάζουν» συνθήματα και τα πνεύματα να οξύνονται.
Άνδρες των ΜΑΤ και άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου επενέβησαν για να σβήσουν τη... φωτιά πριν αυτή «φουντώσει» και λίγο μετά οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι αποχώρησαν κανονικά από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
