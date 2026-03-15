Μετά τη λήξη του Ατρόμητος - ΑΕΚ ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ οπαδών των δυο ομάδων και χρειάστηκε η παρέμβαση των ΜΑΤ.

Ανέβηκαν οι τόνοι μετά το παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΚ στο Περιστέρι. Λίγο μετά το τελικό σφύριγμα είχαμε κάποιες «αντεγκλήσεις» μεταξύ οπαδών των δυο ομάδων.

Περιστεριώτες συγκεντρώθηκαν στη γωνία της απέναντι εξέδρας από αυτή που φιλοξενήθηκαν οι Ενωσίτες, με τις δυο πλευρές να «ανταλλάζουν» συνθήματα και τα πνεύματα να οξύνονται.

Άνδρες των ΜΑΤ και άνθρωποι της ασφάλειας του γηπέδου επενέβησαν για να σβήσουν τη... φωτιά πριν αυτή «φουντώσει» και λίγο μετά οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι αποχώρησαν κανονικά από το Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.