Ο Πορτογάλος εξτρέμ έχει σκοράρει σε νίκη της Μονακό μέσα στη Μασσαλία και κουβαλάει μια ξεχωριστή ανάμνηση από την έδρα της Μαρσέιγ. Ανοιχτό, ωστόσο, παραμένει το ενδεχόμενο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού.

Ο Ζέλσον Μαρτίνς έχει έναν επιπλέον λόγο να κοιτάζει με ενδιαφέρον την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» το βράδυ της Πέμπτης (15/10, 22.00). Ο Πορτογάλος εξτρέμ γνωρίζει καλά το «σπίτι» της Ολιμπίκ και έχει καταφέρει στο παρελθόν να φύγει από τη συγκεκριμένη έδρα με το χαμόγελο της νίκης, έχοντας μάλιστα βάλει τη δική του υπογραφή στο αποτέλεσμα.

Στις 6 Μαρτίου 2022, φορώντας τη φανέλα της Μονακό, ο Ζέλσον ήταν εκείνος που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0 απέναντι στη Μαρσέιγ. Μια επιτυχία με ιδιαίτερη αξία, καθώς ήρθε στην έδρα των Μασσαλών, σε μια αναμέτρηση όπου ο Πορτογάλος έδειξε ότι μπορούσε να γίνει ο παίκτης που θα διαμόρφωνε μία συνθήκη υπέρ των Μονεγάσκων.

Η συγκεκριμένη εμπειρία δεν είναι η μοναδική που έχει απέναντι στη γαλλική ομάδα. Ο Ζέλσον έχει αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ και σε άλλες αναμετρήσεις της Ligue 1, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες τέτοιων αγώνων και την πίεση που ασκεί η ατμόσφαιρα του «Βελοντρόμ».

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η παρουσία του στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού θεωρείται δεδομένη. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά αν ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα επιλέξει τον Πορτογάλο από την αρχή ή αν θα τον κρατήσει ως μία επιπλέον λύση για τη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, η εμπειρία του από τη συγκεκριμένη έδρα αποτελεί ένα ενδιαφέρον στοιχείο ενόψει της ευρωπαϊκής δοκιμασίας.

Ο Ζέλσον έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να πληγώσει τη Μαρσέιγ στο σπίτι της (δείτε εδώ το γκολ που είχε σημειώσει με τη Μονακό). Το ζητούμενο είναι αν θα του δοθεί η ευκαιρία να το επιχειρήσει ξανά στην αυριανή μάχη, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού.