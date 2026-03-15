ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 3-0: Τα highlights του αγώνα
Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Λεβαδειακό 3-0 σε συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα λόγω της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, μπήκε δυνατά και στο 7' κατάφερε να σκοράρει. Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα από τον Κορνέζο, πάσαρε στον αμαρκάριστο Τάισον κι αυτός άνοιξε το σκορ.
Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ καθάρισε γρήγορα το ματς. Στο 47' ο Χατσίδης πάσαρε στον Γερεμέγεφ κι ο Σουηδός φορ με πλασέ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 2-0.
Στο 57' έγινε το 3-0 με πλασέ του Χατσίδη, ο οποίος ήταν και ο MVP του αγώνα.
