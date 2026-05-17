Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Πού θα δείτε το τελευταίο ματς στη Λεωφόρο

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (17/5) ματς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, τελευταίου στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Ο Παναθηναϊκός λέει «αντίο» στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου, υποδεχόμενος απόψε (17/5) τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των Playoffs για τη Stoiximan Superleague.

Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν την πρώτη τους νίκη στο μίνι πρωτάθλημα, την ίδια ώρα που οι Θεσσαλονικείς αναζητούν μόνο το τρίποντο και παράλληλα να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, για να πάρουν την 2η θέση.

Σέντρα στις 19:30 και μετάδοση από το Cosmote Sport 3.