Ο ΠΑΟΚ νίκησε άνετα τον Λεβαδειακό με 3-0. Με αυτό το σκορ ο Δικέφαλος μία αγωνιστική πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας έχει πλέον την καλύτερη επίθεση στη Super League.

Την καλύτερη επίδοση είχε η ομάδα της Βοιωτίας για 25 αγωνιστικές, αλλά μετά τον αποκλεισμό από τον ΟΦΗ κατέρρευσε, είχε και δύσκολο πρόγραμμα, αφού κλήθηκε ν' αντιμετωπίσει τους τέσσερις μεγάλους κι έτσι έμεινε στα 50 γκολ.

Ο ΠΑΟΚ με τα τρία τέρματα που σημείωσε στην Τούμπα σήμερα, έφτασε τα 51 γκολ κι έτσι προσπέρασε τον Λεβαδειακό. Στην τρίτη θέση με 45 γκολ είναι ο Ολυμπιακός. Στα 44 γκολ βρίσκεται η ΑΕΚ που παίζει με τον Ατρόμητο και ο Παναθηναϊκός έχει σημειώσει 42 κι έχει ένα ματς λιγότερο, αυτό με τον Παναιτωλικό.