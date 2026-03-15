Superleague, η βαθμολογία: Ο ΠΑΟΚ... έπιασε τον Ολυμπιακό στην κορυφή και περιμένει

Η δια περιπάτου νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Λεβαδειακό, φέρνει τον Δικέφαλο του Βορρά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον στην αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Περιστέρι!

Tα αποτελέσματα της αγωνιστικής (25η)

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3

Πανσερραϊκός – Αρης 0-0

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης 1-1

Κηφισιά – Βόλος 2-0

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός 3-0

Ατρόμητος – ΑΕΚ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΩΡΑ

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός (9μμ)



Η βαθμολογία της 25ης αγωνιστικής

1. ΠΑΟΚ 57

2. Ολυμπιακός 57

3. AEK 56 (24 αγ.)

4. Παναθηναϊκός 45 (24 αγ.)

-------------------------------------

5. Λεβαδειακός 39 (24 αγ.)

6. Άρης 30

7. ΟΦΗ 29

8. Ατρόμητος 28 (24 αγ.)

--------------------------------------

9. Βόλος 28

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 24 (24 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 22

13. Αστέρας Τρίπολης 17

14. Πανσερραϊκός 16



H επόμενη αγωνιστική (26η – τελευταία κανονικής περιόδου)

Κυριακή 22 Μαρτίου

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

ΑΕΚ – Κηφισιά

Αρης – ΟΦΗ

Βόλος – ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός – Ατρόμητος

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΤΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΤΙΣ 7ΜΜ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.