Κηφισιά - Βόλος 2-0: Τα highlights του αγώνα
Η Κηφισιά πήρε τεράστια νίκη με 2-0 κόντρα στον Βόλο και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη με διψήφια διαφορά.
Οι γηπεδούχοι βρήκαν πρώτοι το γκολ στο 25ο λεπτό. Υπέροχη βαθιά μπαλιά του Λαρουσί, ο Χριστόπουλος έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε τον Σιαμπάνη για το 1-0.
Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 36'. Ο Κονατέ έκανε λάθος στην περιοχή, ο Χουάνπι έπιασε εξαιρετικό πλασέ και ο Ραμίρεζ έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ, κρατώντας το 1-0, το οποίο ήταν το σκορ του ημιχρόνου.
Στο 64' ο Χριστόπουλος κέρδισε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, έβγαλε τον Ζέρσον τετ α τετ και winger των γηπεδούχων αστόχησε.
Η Κηφισιά έκανε το 2-0 στο 68ο λεπτό. Ο Πόμπο πάτησε περιοχή από θέση μέσα αριστερά, πήρε την μπάλα από τον Λαρουσί, «άδειασε» τον Χέρμανσον και με φανταστικό τελείωμα νίκησε τον Σιαμπάνη για το 2-0.
