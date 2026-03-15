Λίγες αλλαγές, όπως αναμενόταν, από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το εκτός έδρας ματς με τον Ατρόμητο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς θα προχωρούσε σε λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα για το αποψινό ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι σε σχέση με την ενδεκάδα κόντρα στην Τσέλιε με τον Σέρβο τεχνικό της ΑΕΚ να αλλάζει τρία πρόσωπα.

Ο Στρακόσα είναι στην εστία, ο Πένραϊς ξεκινάει αυτή τη φορά στο αριστερό άκρο της άμυνας, ο Ρότα διατηρείται στο δεξί, όπως και οι Ρέλβας και Μουκουντί ως δίδυμο στόπερ.

Ο Μάνταλος παίρνει φανέλα βασικού στον άξονα της μεσαίας γραμμής πλάι στον Μαρίν με τον Πινέδα να μένει στον πάγκο, ο Κοϊτά παραμένει στη μία πλευρά, στην άλλη ξεκινάει ο Λιούμπισιτς, κάτι που ήταν και το επικρατέστερο και στην κορυφή της επίθεσης φυσικά παραμένει το δίδυμο του Γιόβιτς με τον Βάργκα.

Στον πάγκο για την ΑΕΚ είναι οι Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Πινέδα, Περέιρα, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ελίασον, Ζίνι.