Εχοντας τον τερματοφύλακα Ραμίρες σε εξαιρετική μέρα και με σκόρερς τους Χριστόπουλο - Πόμπο, η Κηφισιά νίκησε 2-0 το Βόλο και απομακρύνθηκε σε απόσταση 10 βαθμών από τον προτελευταίο Aστέρα Aktor.

Παράσταση για έναν ρόλο στη Νεάπολη. Η Κηφισιά ήταν ανώτερη του Βόλου στη Νεάπολη και πήρε τη νίκη με 2-0, ενώ είχε ευκαιρίες για πιο ευρύ σκορ.

Οι γηπεδούχοι επέστρεψαν στις νίκες μετά από δυο ήττες κόντρα σε ΠΑΟΚ και Παναιτωλικό, με αποτέλεσμα να ανέβουν στη 10η θέση με 27 βαθμούς, στο -1 από την 8αδα και στο +10 από τον προτελευταίο Αστέρα AKTOR, μια στροφή πριν το φινάλε. Παραμένουν χωρίς τρίποντο στο 2026 οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν σερί 8 ήττες και 3 ισοπαλίες (28 βαθμοί, σε ισοβαθμία με τον Ατρόμητο).

Έτσι ξεκίνησαν

Τόσο ο Σεμπάστιαν Λέτο, όσο και ο Κώστας Μπράτσος παρέταξαν την ομάδα τους σε διάταξη 4-2-3-1.

Για την Κηφισιά ο Ραμίρεζ στην εστία, με τους Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ και Λαρουσί μπροστά του. Αμανί - Ρουκουνάκης χαφ, με τον Πόμπο σε επιτελικό ρόλο. Εξτρέμ Ζέρσον Σόουζα - Αντόνισε και φορ ο Χριστόπουλος.

Για τον Βόλο ο Σιαμπάνης στην εστία, με τους Σόρια, Κάργα, Χέρμανσον και Μύγα μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κόμπα - Μπουζούκης χαφ, με τον Χουάνπι στο «10». Αμπάντα - Γκονζάλες εξτρέμ και φορ ο Ουρτάδο.

Ο Χριστόπουλος έκοψε τον «γόρδιο δεσμό»

Η Κηφσιά εξ αρχής ήταν ανώτερη και «χτυπούσε» από αριστερά με το «τρίγωνο» Λαρουσί - Πόμπο - Αντόνισε. Από την πλευρά του ο Βόλος είχε μια καλή στιγμή στο 22ο λεπτό. Κάθετη του Γκονζάλες, ο Ουρτάδο γύρισε την μπάλα στον Χουάνπι, ο οποίος δεν πρόλαβε την μπάλα.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ που άξιζαν στο 25ο λεπτό. Υπέροχη βαθιά μπαλιά του Λαρουσί, ο Χριστόπουλος έφυγε στην πλάτη της άμυνας και πλάσαρε τον Σιαμπάνη για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 36'. Ο Κονατέ έκανε λάθος στην περιοχή, ο Χουάνπι έπιασε εξαιρετικό πλασέ και ο Ραμίρεζ έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ, κρατώντας το 1-0, το οποίο ήταν το σκορ του ημιχρόνου.

«Καθάρισε» ο Πόμπο

Στο δεύτερο μέρος η Κηφισιά συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και το δεύτερο γκολ έμοιαζε θέμα χρόνου. Στο 48' ο Ζέρσον πάτησε περιοχή, σούταρε, η μπάλα κόντραρε και ο Σιαμπάνης έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν ήταν σε καλή ημέρα εκτελεστικά, καθώς έχασε ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία. Στο 64' ο Χριστόπουλος κέρδισε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, έβγαλε τον Ζέρσον τετ α τετ και winger των γηπεδούχων αστόχησε.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων διπλασίασε το προβάδισμα της στο 68ο λεπτό. Ο Πόμπο πάτησε περιοχή από θέση μέσα αριστερά, πήρε την μπάλα από τον Λαρουσί, «άδειασε» τον Χέρμανσον και με φανταστικό τελείωμα νίκησε τον Σιαμπάνη για το 2-0.

Στο 70' ο αρχηγός της Κηφισιάς είχε ευκαιρία για δεύτερο γκολ. Γέμισμα του Αμανί, σκαστό σουτ του Πόμπο έβγαλε με δυσκολία σε κόρνερ ο Σιαμπάνης. Στο 89' ο Ζέρσον Σόουζα βγήκε ξανά τετ α τετ, όμως δεν τελείωσε τη φάση και το 2-0 έμεινε μέχρι τέλους.

MVP: Ο Λαρουσί ήταν σε εξαιρετική μέρα και από τα δικά του πόδια δημιουργήθηκαν τα δυο γκολ της Κηφισιάς.

Στο ύψος τους: Μαέστρος ο Πόμπο και μόνιμη πηγή κινδύνων ο κινητικός Χριστόπουλος.

Αδύναμος κρίκος: Εκτός ματς ο Χουάνπι. Δεν κατάφερε να βοηθήσει μεσοεπιθετικά την ομάδα του.



Στραγάλι: Καλή διαιτησία, χωρίς κάποιο αξιοσημείωτο λάθος από τον Τάσο Παπαπέτρου.

Γκάφα: H αντίδραση της άμυνας του Βόλου στη φάση του γκολ του Χριστόπουλου, το οποίο «ξεκλείδωσε» το ματς.

Τo ταμείο του Gazzetta: Άξια και σε μεγάλο βαθμό... σβηστή νίκη της Κηφισιάς, κόντρα στον παρατεταμένα ντερφορμέ Βόλο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έδειξε την ποιότητα της και πως «αδίκησε» τον εαυτό της σε προηγούμενα ματς.

Κηφισιά: Ραμίρεζ , Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, Λαρουσί (83′ Χουχούμης), Ρουκουνάκης (66′ Βιγιαφάνιες), Αμανί, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο (83′ Μπένι), Αντόνισε (57′ Έμπο), Χριστόπουλος (66′ Μίγιτς).

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια (61′ Κύρκος), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Μπουζούκης (72′ Μαρτίνεζ), Κόμπα (72′ Φορτούνα), Γκονζάλες, Χουάνπι (46′ Λάμπρου), Μύγας (55′ Γρόσδης), Ουρτάδο.