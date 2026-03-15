Ο Γιώργος Πρασσάς έταξε πριμ 200.000 στους παίκτες της Καλαμάτας κι αποθεώθηκε.

Φιέστα στο χορτάρι, πάρτι στα αποδυτήρια για τους παίκτες της Καλαμάτας. Ο μεγαλομέτοχος Γιώργος Πρασσάς τους έταξε πριμ 200.000 ευρώ για την επίτευξη του μεγάλου στόχου, της επιστροφής στη Super League και φυσικά αποθεώθηκε από τους ποδοσφαιριστές της «Μαύρης Θύελλας» με το σύνθημα «είναι τρελός ο πρόεδρος».

Ο Πρασσάς είχε θερμή αγκαλιά και με το στέλεχος του συλλόγου Ευρυπίδη Τσιμπανάκο, ενώ οι παίκτες τραγουδούσαν ασταμάτητα και φώναζαν «ερχόμαστε».

