Ο μεγαλομέτοχος της Καλαμάτας Γιώργος Πρασσάς αφιέρωσε την άνοδο της ομάδας στον κόσμο και σε δικούς τους ανθρώπους.

Ο Γιώργος Πρασσάς έδωσε μάχη για να ανεβάσει την Καλαμάτα στη Super League. Ο μεγαλομέτοχος της «Μαύρης Θύελλας» μετά το ματς ήταν δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και χαιρόταν φυσικά που είδε τους κόπους του ν' ανταμείβονται.

Μετά το σοκ της περασμένης σεζόν και ήττα από την Κηφισιά στο φινάλε του εντός έδρας αγώνα που στέρησε την άνοδο, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να συνεχίσει και φέτος είναι αυτός και η ομάδα της Μεσσηνίας που χαμογελούν.

Ο Πρασσάς στις δηλώσεις του αφιέρωσε την άνοδο στον κόσμο της Καλαμάτας, στη μητέρα του και στα παιδιά του. Αναλυτικά όσα είπε:

Για την άνοδο: «Είμαι χαρούμενος που οι κόποι μας ανταμείφθηκαν. Θέλω να το αφιερώσω πάνω απ' όλα στον κόσμο και προσωπικά στη μητέρα μου και στα παιδιά μου».

Για την περσινή αποτυχία και το κίνητρο: «Για δύο λεπτά δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Κοιτάξαμε να γίνουμε καλύτεροι και φέτος καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για τη Super League: «Κάθε χρόνο θα προσπαθήσουμε να είμαστε και καλύτεροι. Να χαρεί ο κόσμος και να είμαστε ενωμένοι. Να έρχονται να ενισχύουν την ομάδα».