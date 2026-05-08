Η Καλαμάτα προχωρά σε ριζική ανακατασκευή του Σταδίου της Παραλίας εν όψει Super League, με την ομάδα να ξεκινά τις υποχρεώσεις της στη μεγάλη κατηγορία μακριά από το «σπίτι» της.

Η Καλαμάτα επέστρεψε πανηγυρικά στη Super League έπειτα από 26 χρόνια αναμονής, όμως η επόμενη μέρα φέρνει την ανάγκη ανακαίνισης του Δημοτικού Σταδίου της Παραλίας, ώστε να πληροί τις προδιαγραφές για τη μεγάλη κατηγορία.

Για τον σκοπό αυτό έχει εγκριθεί προϋπολογισμός ύψους 2 εκατ.ευρώ, με δύο βασικά έργα βελτίωσης να δημοπρατούνται άμεσα. Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και κατατίθενται σήμερα (8/5), καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος αναγκών που έχουν κριθεί ως απαραίτητες για την αναμόρφωση του σταδίου.

Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν κυρίως ζητήματα στατικότητας και μόνωσης στις κερκίδες, την εγκατάσταση νέων φωτεινών πυλώνων στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και την κατασκευή ενός στεγάστρου στη μία εξέδρα, το οποίο είναι υποχρεωτικό. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν στο γήπεδο σύγχρονα ιατρεία και δημοσιογραφικά θεωρεία.

Ήδη, με πρωτοβουλία του Δήμου και της Περιφέρειας, οι εργασίες έχουν ξεκινήσει με το ξήλωμα των παλιών καθισμάτων, ώστε η Καλαμάτα να κερδίσει χρόνο. Το πλάνο προβλέπει πως από την έναρξη των έργων θα απαιτηθούν τέσσερις μήνες για την ολοκλήρωσή τους, δέσμευση που θα πρέπει να εκπληρώσει η εταιρεία που θα το αναλάβει.

Αυτό σημαίνει πως η Καλαμάτα δεν θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη Super League στη φυσική της έδρα. Παρά το ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για το γήπεδο που θα τη φιλοξενήσει για εκείνο το διάστημα, εκτιμάται πως η ομάδα θα δώσει 3-4 αγώνες στην Αθήνα.

Στη Μαύρη Θύελλα υπολογίζουν πως με τη διακοπή των εθνικών θα κερδίσουν πολύτιμο χρόνο, ενώ με τη χρήση κλειδαρίθμου για τις πρώτες δύο αγωνιστικές στόχος είναι η ομάδα να επιστρέψει το συντομότερο δυνατό στο πλήρως ανανεωμένο «σπίτι» της.