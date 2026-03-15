Ευτυχισμένοι άνθρωποι, ευτυχισμένες οικογένειες

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος εξηγεί τι σημαίνει για τον Μεντιλίμπαρ και τον Μαρινάκη ο όρος «ομάδα – οικογένεια».

O Ολυμπιακός πέρασε από την Κρήτη κερδίζοντας τον ΟΦΗ με 0-3 σε ένα ματς που φαινόταν ότι θα είναι πιο δύσκολο από όσο αποδείχτηκε. Τι το έκανε εύκολο; Τρία πράγματα. Πρώτον ότι αυτή την φορά ο κόουτς Μεντιλίμπαρ είχε τον Ποντένσε και η παρουσία του επιτρέπει σε κάθε περίπτωση μια κομμάτι πιο λογική ενδεκάδα, ειδικά για τέτοια ματς. Δεύτερον ότι ο ΟΦΗ προσέγγισε το ματς λάθος: η ιδέα ότι αρκούσε απλά να περιμένει τον Ολυμπιακό αποδείχτηκε λάθος και μετά το 0-1 δεν κατάφερε ποτέ να αλλάξει για να βρει το γκολ που θα του επέτρεπε να γυρίσει το ματς. Τρίτον ότι ο Ελ Καμπί ανανέωσε το συμβόλαιό του την Πέμπτη. Και η ανανέωση έπαιξε το ρόλο της γιατί ο Μαροκινός είναι μεν σπουδαίος επαγγελματίας, είναι όμως κι ένα παιδί που αισθάνεται μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Κι αυτό είναι μάλλον το πιο ενδιαφέρον στην ιστορία αυτή.

Οι κοινές αντιλήψεις

Τον Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ τον συνδέουν αρκετές κοινές αντιλήψεις. Αυτό ωστόσο στο οποίο συμφωνούν περισσότερο από όλα έχει να κάνει με την κοινή πίστη τους ότι οι σχέσεις εντός μιας ομάδας όπως είναι ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ βασικό -το πιο βασικό. Ο Μαρινάκης εκτιμά πάρα πολύ την ικανότητα του Βάσκου προπονητή να δημιουργεί εντός του Ολυμπιακού αυτό το οικογενειακό κλίμα: το θέλει γενικά στις επιχειρήσεις του. Όπως ο Μεντιλίμπαρ έτσι κι αυτός προτιμά να συνεργάζεται με πολύ λίγους ανθρώπους: παρά τις πολλές του δραστηριότητες οι άνθρωποι που εμπιστεύεται είναι σταθερά λίγοι χρόνια τώρα. Ο Μεντιλίμπαρ κι αυτός πιστεύουν σε κάτι απλό: ότι οι ευτυχισμένοι άνθρωποι κάνουν ευτυχισμένες οικογένειες. Κι όλα τα υπόλοιπα (καλή εικόνα αγωνιστικά, νίκες, τίτλοι κτλ) πρέπει αυτό να έχουν ως προϋπόθεση. Ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι προπονητής που μιλάει σπάνια: να ακούτε τι λέει.

Όταν μιλάει, μιλάει κυρίως για ανθρώπους και αρετές – πολύ σπάνια μιλάει για διατάξεις, συστήματα, στρατηγική, διαιτησίες αντιπάλους κτλ. Πριν από το ματς με τον ΟΦΗ και στην ερώτηση γιατί ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει δεν μίλησε για παίκτες, ντεφορμαρίσματα, απουσίες, ελλείψεις λύσεων κτλ, αλλά για αρετές που πρέπει να βρεθούν. Μίλησε στον κόσμο αλλά κυρίως στην ίδια την ομάδα του. «Σίγουρα πρέπει να (…) βρούμε τον εαυτό μας. Να είμαστε αυτοί που έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να είμαστε. Το οποίο είναι να είμαστε περισσότεροι επιθετικοί, περισσότερο αποφασιστικοί, να κάνουμε καλύτερες σέντρες και να ανεβάζουμε περισσότερους παίκτες στην αντίπαλη περιοχή για να έρθει το γκολ. Η αλήθεια είναι πως σκοράρουμε δύσκολα, αλλά δεν είναι αυτό καθαυτό το πρόβλημα. Για να έρθει το γκολ πρέπει να βελτιώσεις την επιθετικότητα και την αποφασιστικότητα σου» είπε. Κι έβαλε στο Παγκρήτιο μαζί τον Ταρέμι και τον Ελ Καμπί κι ας του λέει όλος ο κόσμος πως είναι λάθος. Με καλό τον Ελ Καμπί, για τον Μεντιλίμπαρ, δεν είναι λάθος τίποτα.

Μια δήλωση εμπιστοσύνης

Η ανανέωση του συμβολαίου του Ελ Καμπί δεν είναι απλά μια επιβράβευση της προσφοράς του παίκτη στον Ολυμπιακό αλλά είναι και μια δήλωση εμπιστοσύνης στον παίκτη αλλά και στον άνθρωπο. Ο Ολυμπιακός έδειξε στον ποδοσφαιριστή ότι τον πιστεύει πάντα παρά τις πρόσφατες δυσκολίες του. Και έδειξε και στον άνθρωπο ότι τον εκτιμά πολύ. Ότι τον θέλει στην οικογένεια του, που είναι πάνω από όλα. Στην διαχείριση της ομάδας, ο Μαρινάκης αναγνωρίζει στον Μεντιλίμπαρ κυρίως την ικανότητα να έχει ένα γκρουπ από παίκτες που παίζουν για τον ίδιο - και κατά συνέπεια και για τον σύλλογο. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που γίνονται δεκτές όλες σχεδόν οι εισηγήσεις του προπονητή που έχουν να κάνουν πχ με απομακρύνσεις ποδοσφαιριστών. Και δε μιλάμε για αποφάσεις εύκολες. Πρόπερσι το καλοκαίρι ο Μεντιλίμπαρ είχε κατεβάσει από το αεροπλάνο αυγουστιάτικα τον Ορτά με τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει να επιστρέψει: του είχε στείλει εισιτήρια. Ο Βάσκος έλεγε πως η επιστροφή του θα στερούσε χρόνο συμμετοχής στον Μουζακίτη που έπρεπε να παίξει αλλά και στον Εσε που έπρεπε να αγωνιστεί πιο πολύ και να ωριμάσει.

Δεκατέσσερις μήνες πριν, τον Δεκέμβριο του 2025, ο Βάσκος εισηγήθηκε να φύγουν ο Γουίλιαν και ο Ολιβέιρα : η απόφαση του Βραζιλιάνου να πει το ναι είχε χαροποιήσει λίγους μήνες πριν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού που τον έβλεπε στην Πρέμιερ λιγκ, όμως αυτός δεν χάλασε το χατίρι του προπονητή ούτε σε αυτό. Φέτος τον Ιανουάριο το αίτημα του Μεντιλίμπαρ να συνεχίσει με 25 παίκτες έγινε επίσης δεκτό μολονότι για να μειωθεί ο αριθμός των παικτών έφυγαν ο Καμπελά, ο Γιάρεμτσουκ, ο Μάντσα και ο Στρεφέτσα. Ο Μαρινάκης προφανώς συμφωνεί με τον προπονητή ότι το γκρουπ είναι πάνω απ’ όλα και του το δείχνει. Οποιος δεν θέλει να είναι μέλος του γκρουπ, γιατί ενδεχομένως δεν καταλαβαίνει τις πρακτικές και τις αποφάσεις του προπονητή απλά δεν χωράει. Ενώ όποιος θέλει να είναι σε αυτό και το δείχνει επιβραβεύεται. Δεν χωρά αμφιβολία πως ο Ελ Καμπί που εδώ αισθάνεται βασιλιάς το θέλει πιο πολύ από όλους.

Τα μέλη της οικογένειας

Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ είναι φτιαγμένος πάνω σε αυτόν τον κανόνα εμπιστοσύνης. Ο καλός ποδοσφαιριστής ανταμείβεται και ανανεώνει το συμβόλαιο του, ενώ όποιος δεν μοιάζει δοσμένος στον Ολυμπιακό μπορεί και να φύγει ανεξάρτητα από το τι λέει το βιογραφικό του. Φέτος το χειμώνα ο Ολυμπιακός έχει ανανεώσει τα συμβόλαια του Ζέλσον, και του Τσικίνιο. Το περασμένο καλοκαίρι έφερε πίσω τον Ποντένσε και το επόμενο καλοκαίρι θα επιστρέψει ο Φορτούνης: είναι σχεδόν δεδομένο. Με βάση αυτό το σκεπτικό και ο Ελ Καμπί ήταν βέβαιο ότι θα υπέγραφε το νέο του συμβόλαιο. Ο Μαρινάκης θα έβρισκε τρόπο για να τον πείσει: και το έκανε.

Ο Μαροκινός είναι αλήθεια ότι έχει μιλήσει πολύ και σοβαρά με την Ολύμπικ Μαρσέιγ το περασμένο φθινόπωρο. Το σκέφτηκε πάρα πολύ να πει το ναι γιατί από την καριέρα του λείπει μια συμμετοχή σε μεγάλη ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος - πράγμα που όταν ήταν μικρός αποτελούσε και όνειρό του. Είναι επίσης βέβαιο ότι είχε πολύ μεγάλες προτάσεις από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας - το είδος των προτάσεων που μπορούν να δελεάσουν έναν ποδοσφαιριστή που βρίσκεται πλέον στα 32 και είναι λογικό να ψάχνει ένα τελευταίο πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αλλά ο Μαρινάκης κατάλαβε κάτι πολύ σημαντικό: ότι δεν χρειαζόταν να τον πιέσει αλλά να τον αφήσει να αποφασίσει ότι θέλει να μείνει. Κι αυτό συνέβη. Κι ο πρώτος που αυτό το έμαθε ήταν ο Μεντιλίμπαρ. Που θέλει τον φορ του χωρίς σκοτούρες. Ευτυχισμένο για την εδώ παρουσία του όπως την πρώτη μέρα που τον βρήκε.

Αυτοί και του χρόνου

Με την ανανέωση του Ελ Καμπί είναι πλέον δεδομένο ότι οι επιθετικοί που υπάρχουν φέτος στον Ολυμπιακό θα υπάρχουν και του χρόνου. Θα προστεθεί ο Φορτούνης αλλά οι άλλοι λογικά θα είναι όλοι εδώ. Ο Τσικίνιο, ο Ζέλσον και ο Ελ Καμπι τώρα ανανέωσαν. Ο Ταρέμι έχει δύο χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Ο Αντρέ Λουίς και ο Κλέιτον μόλις ήρθαν. Μόνο ερωτηματικό (γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει και ένα τέτοιο) είναι τι θα γίνει τελικά με τον Ποντένσε ο οποίος θυμίζω ότι είναι δανεικός. Αλλά αν κι αυτός βρει τη φόρμα του και βοηθήσει τον Ολυμπιακό στο φινάλε της περιόδου δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην Ελλάδα και την επόμενη χρονιά. Αν ο Ολυμπιακός αλλάξει το καλοκαίρι, θα είναι σε άλλες θέσεις: κυρίως στην μεσαία γραμμή. Στην επίθεση άντε να γίνει μια προσθήκη, πλην του Φορτούνη.

Στο μεταξύ η οικογένεια του Ολυμπιακού έχει να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα. Καταλαβαίνω ότι αυτή η προσέγγιση μπορεί να προβληματίζει πολλούς: ο Ολυμπιακός μοιάζει ομάδα που τα αμιγώς αγωνιστικά την απασχολούν ελάχιστα. Παίζει πάντα με ένα τρόπο, έχει μια δεδομένη ιεραρχία, έχει ένα προπονητή που προβληματίζεται πιο πολύ από την φόρμα των παικτών για την διάθεσή τους. Αλλά αυτός είναι ο Ολυμπιακός. Και με την δεδομένη λογική θα μπει στα play off. Οπου το μόνο που άλλαξε σε σχέση με το ματς με τον ΠΑΟΚ πχ είναι ότι ο Ελ Καμπί αποφάσισε να μείνει και είναι για αυτό ευτυχής. Και στο Παγκρήτιο το είδαμε.