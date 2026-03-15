Το ευρύ ροτέισον του Μπενίτεθ για τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Παναιτωλικό ενόψει Μπέτις και η απόφαση για τον Πέδρο Τσιριβέγια.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (21:00-Cosmote Sport 1-live από Gazzetta) τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο για την 25η και προτελευταία αγωνιστική της Stoiximan Superleague με στόχο να πετύχει την 5η του σερί νίκη και να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τυχόν γκέλα του ΠΑΟΚ ή της ΑΕΚ και να πλησιάσει στην πρώτη τριάδα.

Οι «πράσινοι» έχουν και πάλι αρκετές απουσίες, οκτώ τον αριθμό, όμως αυτή τη φορά κατ' επιλογήν, αφού ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε να αφήσει εκτός τους Ίνγκασον, Κυριακόπουλο, Ρενάτο και Πελίστρι προκειμένου να ξεκουραστούν ενόψει της κρίσιμης ρεβάνς με τη Μπέτις την Πέμπτη (19/03-22:00).

Εκτός είναι επίσης ο τιμωρημένος Γεντβάι, αλλά και οι τραυματίες Κώτσιρας, Ντέσερς και Πάλμερ-Μπράουν.

Κάπως έτσι ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα και να χρησιμοποιήσει περισσότερο παίκτες που δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα για να έχει όσο πιο φρέσκια γίνεται την ομάδα για το ματς με τους Ανδαλουσιάνους, που μπορεί να δώσει νέα πνοή στο «τριφύλλι» για τη τρέχουσα σεζόν, αν βρεθεί στα προημιτελικά του Europa League.

Οι περιορισμένες λύσεις στην άμυνα και το ερωτηματικό με Τσιριβέγια

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχεις μόλις τέσσερις αμυντικούς στη διάθεσή του συνολικά τόσο για τις θέσεις των στόπερ όσο και για κείνες των μπακ, όμως δεν αναμένεται να αλλάξει το 3-4-2-1 που παίζουν οι «πράσινοι».

Ο Λαφόν θα βρεθεί λογικά κάτω από τα δοκάρια, εκτός αν αποφασίσει να δώσει και σε κείνον επιτέλους ένα... ρεπό βάζοντας τον Τσάβες ή τον Κότσαρη, κάτι που όμως δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Τουμπά, έχοντας τον Κάτρη στα δεξιά του και τον Ερνάντεθ στα αριστερά του. Στις θέσεις των φουλ μπακ δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια και αριστερά ο Ζαρουρί, όπως συνέβη και στο ματς με τη Μπέτις μεσοβδόμαδα.

Όσον αφορά τη μεσαία γραμμή, η δυάδα κρίνεται από την απόφαση του τι θα κάνει ο Μαδριλένος τεχνικός με τον Τσιριβέγια. Ο Ισπανός αμυντικός μέσος επέστρεψε στην αποστολή του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τη Μπέτις μετά από ενάμιση μήνα, χωρίς να μπει να παίξει.

Κόντρα στον Παναιτωλικό είναι δεδομένο πως θα πάρει χρόνο συμμετοχής, ώστε να είναι πιο έτοιμος για τη ρεβάνς με τους Ανδαλουσιάνους, ωστόσο αυτό μένει να φανεί είναι αν ο προπονητής του «τριφυλλιού» θα αποφασίσει να τον ξεκινήσει και να τον βγάλει σχετικά νωρίς ή να τον βάλει αλλαγή νωρίς στο δεύτερο μέρος.

Αν δεν παίξει, τότε η πιθανότερη σύνθεση στη δυάδα του κέντρου είναι εκείνη των Μπακασέτα-Κοντούρη, με τον Σισοκό να διεκδικεί κι εκείνος μια θέση. Αν ο Τσιριβέγια ξεκινήσει, τότε λογικά θα έχει μαζί του τον Μπακασέτα.

Τις δύο θέσεις μπροστά απ' αυτές του κέντρου διεκδικούν τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ο Αντίνο φαίνεται σχεδόν δεδομένο πως θα ξεκινήσει βασικός, αφού τη Πέμπτη μπήκε απλώς αλλαγή στο φινάλε, όμως στην εξίσωση υπάρχουν και οι Παντελίδης,Τζούρισιτς και Γιάγκουσιτς.

Αν ο Μπενίτεθ αποφασίσει να πάει με παίκτες που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Πέμπτη, τότε θα δούμε τον Παντελίδη δεξιά και τον Γιάγκουσιτς αριστερά, διαφορετικά θα μπουν στην εξίσωση και οι άλλοι δύο οπότε το πράγμα θα περιπλεχθεί. Το πιθανότερο σενάριο είναι μία μίξη με Αντίνο κι έναν εκ των Γιάγκουσιτς ή Παντελίδη.

Στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Σφιντέρσκι για να ξεκουραστεί ο Τεττέη και να επιβραβευτεί και ο Πολωνός, που πήρε το πέναλτι, το οποίο έφερε το νικητήριο γκολ.