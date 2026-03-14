Ο Παναθηναϊκός δημοσίευσε την παρακάμερα από την αναμέτρηση με την Μπέτις για το Europa League, με τους πανηγυρισμούς και τα συγχαρητήρια της ομάδας στον Ταμπόρδα.

Μεγάλο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League έκανε ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (12/3), με το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ να επικρατεί 1-0 της Μπέτις στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Λίγες μέρες μετά το ματς στο ΟΑΚΑ, το «τριφύλλι» μοιράστηκε με τους φιλάθλους του όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από την αναμέτρηση, αλλά και τις αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών στο εύστοχο πέναλτι του Βισέντε Ταμπόρδα.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Γιάννης Αλαφούζος βρισκόταν στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού Σταδίου για να υποδεχθεί τους παίκτες της ομάδας, με τον πρόεδρο της «πράσινης» ΠΑΕ να αγκαλιάζει και τον Αργεντινό χαφ.