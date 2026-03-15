Ο Ιρανός διεθνής επιθετικός με την κίνησή του με πρέσινγκ χωρίς την μπάλα ξεκίνησε την φάση που οδήγησε στο να γίνει το 0-2.

Ο Ιρανός σταρ των Πειραιωτών, Μέχντι Ταρέμι, μπορεί να μην σκόραρε ωστόσο κατάφερε να συμβάλλει σε 2 από τα 3 γκολ του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας 0-3 με τον ΟΦΗ. Να δούμε όμως την φάση του 0-2 στο 70'.

Στο 69.25 ο Ταρέμι πηδάει για κεφαλιά, δεν την βρίσκει αλλά πηγαίνει και πιέζει τον Πούγγουρα. Ο παίκτης του ΟΦΗ κάνει λάθος πάσα, κλέβει ο Ροντινέϊ που την έδωσε στον Ζέλσον που πήγε να βγάλει συγκεκριμένη μεταβίβαση και τελικώς μετά το λανθασμένο διώξιμο του Λαμπρόπουλου πάνω στον Ελ Καμπί ήρθε το 2ο του γκολ στον αγώνα και το 0-2.

Όλα όμως ξεκίνησαν από την διπλή κίνηση του Ταρέμι σε χώρο πίσω από το κέντρο για να γίνει η κατάλληλη ανάπτυξη και να προκύψει αυτό το γκολ. Με άλλα λόγια η δουλειά του Ταρέμι χωρίς την μπάλα απέφερε αυτό το 0-2.

Υπήρξε φυσικά και η εξαιρετική του ενέργεια στο τέλος. Κέρδισε το πέναλτι με προσωπική του ενέργεια (από το σπρώξιμο του Σενγκέλια) αλλά άφησε την εκτέλεσή του στον Μουζακίτη και του έδωσε έτσι την χαρά να σκοράρει το πρώτο του φετινό ερυθρόλευκο γκολ. Μεγαλείο ψυχής από τον Ιρανό σταρ που προσέφερε φυσικά και αγωνιστικά σε αυτό το ΟΦΗ - Ολυμπιακός.

