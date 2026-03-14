Οι Αγιούμπ Ελ Καμπί και Μέχντι Ταρέμι ανέδειξαν και στο ΟΦΗ - Ολυμπιακός την ποιότητά τους ως παίκτες και άνθρωποι. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Παράσταση για έναν ρόλο ήταν αυτό το ΟΦΗ - Ολυμπιακός (0-3). Οι Πειραιώτες ήταν για τα καλά ανώτεροι των αντιπάλων τους, έβγαλαν φάσεις (όχι πάρα πολλές μεγάλες στιγμές / φάσεις αλλά γενικά έβγαλαν), σκόραραν 3 φορές και ενώ θα μπορούσαν να είχαν βάλει και άλλο τέρμα και έδωσαν το καλύτερο δυνατό δώρο στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τα γενέθλιά του.

Η αλήθεια είναι πώς ο Ολυμπιακός το χρειαζόταν αυτό το παιχνίδι. Ήθελε και την κατάκτηση της νίκης μετά το 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο και παράλληλα να βάλει όσα περισσότερα γκολ γινόταν. Στην φάση που βρίσκεται ο Ολυμπιακός περισσότερο χρειάζεται να είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός παρά ελκυστικός. Ας βάζει γκολ και με... μισή φάση. Αυτό που μετράει πιο πολύ είναι να ξαναβρεί την επιθετική του αποτελεσματικότητα.

Τα τέσσερα πολύ καλά νέα από το παιχνίδι στο Παγκρήτιο

Για τον Ολυμπιακό - με βάση την δική μου οπτική - τέσσερα είναι τα στοιχεία που είναι σε θέση να τον χαροποιήσουν από τον αγώνα με τον ΟΦΗ. Πρώτον το προφανές: τα δύο γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί. Το γεγονός ότι ο Μαροκινός ξαναβρίσκει τον πολύ καλό επιθετικό εαυτό του και παίρνει εκ νέου αγωνιστικά... παραμάζωμα τους αντιπάλους του.

Το 2ο έχει να κάνει με τον Ταρέμι. Ο Ιρανός με την φανταστική / εξαιρετική του κίνηση να αφήσει το πέναλτι στον Μουζακίτη για να σκοράρει ο Έλληνας χαφ έδειξε το τι ποιότητα και χαρακτήρα έχει ως άνθρωπος. Τρομερή συμπεριφορά που αναδεικνύει και το τι άνθρωπος είναι. Δύο παίκτες - σούπερ γκολτζήδες και προσωπικότητες. Και αυτό είναι ένα έξτρα κέρδος για τον Ολυμπιακό.

Το δε στοιχείο ότι ο Ορτέγα μεσοεπιθετικά ήταν μέσα σε επικίνδυνες φάσεις του Ολυμπιακού (δοκάρι) αλλά και έφτιαξε το πρώτο γκολ του Ελ Καμπί. Ξεχώρισε δηλαδή για το δημιουργικό και επιθετικό σκέλος.

Ένα 4ο στοιχείο έχει να κάνει με τις στατικές φάσεις. Ο Ολυμπιακός ξαναβρήκε γκολ από αυτές με το πέναλτι του Μουζακίτη με έναν αντίπαλο που γενικά σκοράρει από στατικές μπάλες (με φάουλ ή πέναλτι). Και όλα αυτά με τον κόσμο του να είναι ξανά στο πλευρό του. Οπότε μία χαρά Σαββατόβραδο είναι αυτό για τον Ολυμπιακό μετά από μία αναμέτρηση όπου είδαμε και χωρίς λόγο μία αρκετά κακή διαιτησία.