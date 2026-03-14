Οι καλύτερες φάσεις από την αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Άρης 0-0.

Ο Πανσερραϊκός και ο Άρης έμειναν στο 0-0, ένα αποτέλεσμα που δεν βολεύει καμία ομάδα.

Ο Άρης παραμένει σε περιπέτειες για την είσοδο στις θέσεις 5-8, ενώ ο Πανσερραϊκός, ο οποίος έπαιζε για μισή ώρα με αριθμητικό πλεονέκτημα δεν κατάφερε, λόγω του Αθανασιάδη, να πάρει μία ακόμα νίκη. Οι Θεσσαλονικείς είχαν τις καλύτερες ευκαιρίες τους στο τέλος των δύο ημιχρόνων. Αρχικά ο Τιναλίνι είπε όχι σε πλασέ του Αλφαρέλα και στο 93' σουτ του Γιαννιώτα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Πανσερραϊκός στο 52' απείλησε, αλλά την κεφαλιά του Ίβαν απέκρουσε ο Αθανασιάδης. Στο 59' αποβλήθηκε ο Τεχέρο, ο οποίος ως τελευταίος παίκτης ανέτρεψε τον Τεϊσέιρα. Στο 72' ο Αθανασιάδης απέκρουσε το γυριστό του Τεϊσέιρα και στο 87' την προβολή του Βραζιλιάνου. Στο 94' νίκησε απέκρουσε και την κεφαλιά του Σοφιανού

