Γρηγορίου: «Μας λείπει το γκολ»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε σ’ αυτό που λείπει σταθερά από τον Άρη στη διάρκεια της χρονιάς αλλά και στην αποβολή που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Μιλώντας στα κανάλια Novasports, ο προπονητής του Άρη υποστήριξε ότι η αποβολή του Άλβαρο Τεχέρο στην ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό είχε ως συνέπεια να γίνουν… δύο παιχνίδι. «Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε την κυκλοφορία, την κατοχή και τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Κάναμε τρεις ευκαιρίες και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει αλλά χωρίς να είμαστε τόσο επιθετικοί όσο πρέπει να είμαστε. Στο δεύτερο ο αντίπαλος θέλοντας και μη προσπάθησε να πάρει μέτρα στο γήπεδο και δημιούργησε δύο στιγμές. Μετά γίναμε στο ίδιο έργο θεατές με την αποβολή. Για μια ακόμη φορά αναγκαστήκαμε να παίξουμε με παίκτη λιγότερο για 35 λεπτά κι εκεί αλλάζουν τα πάντα. Δεν είναι εύκολο. Στη συνέχεια χάθηκαν εκατέρωθεν ευκαιρίες και στο τέλος θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει το παιχνίδι αλλά και να το χάσουμε. Δεν μας ικανοποιεί ο βαθμός αλλά όταν δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες δεν μπορείς να κάνει πολλά», είπε.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ρωτήθηκε για το αυτονόητο πρόβλημα στο γκολ. «Μας λείπει το γκολ γιατί αυτό θα ξεκλειδώσει την ψυχολογία των παικτών. Προσπαθούμε πάρα πολύ, χάνουμε περισσότερες ευκαιρίες από παιχνίδι σε παιχνίδι αλλά το θέμα δεν είναι να χάνουμε αλλά να βάζουμε γκολ».