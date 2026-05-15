Ο Μούμο Μουνιόθ του Αστέρα AKTOR και ο Ιγκόρ Κάλινιν του Πανσερραϊκού τιμωηρήθηκαν με δυο αγωνιστικές για την αψιμαχία τους στην Τρίπολη.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον Μούμο Μουνιόθ του Αστέρα AKTOR και τον Ιγκόρ Κάλινιν του Πανσερραϊκού. Οι δυο ποδοσφαιριστές αποβλήθηκαν στο φινάλε του πρόσφατου αγώνα στην Τρίπολη, λόγω αψιμαχίας και έντασης που προκάλεσαν, όμως δεν θα χάσουν μόνο το ματς της ερχόμενης, προτελευταίας αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League.

Αμφότεροι τιμωρήθηκαν με δυο αγωνιστικές, για απόπειρα βιαιοπραγίας σε αντίπαλο, κάτι που σημαίνει πως η σεζόν και για τους δυο ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς ακόμα απομένουν ισάριθμα ματς. Θυμίζουμε πως ο Κάλινιν κατά την αποχώρηση του έκανε και χειρονομίες προς την εξέδρα των Αρκάδων, όντας έξαλλος.

Βέβαια είναι στα... πόδια του Αστέρα AKTOR να μην έχει καμία αξία η τελευταία αγωνιστική, καθώς εάν νικήσουν την «σωμένη» και μαθηματικά αδιάφορη Κηφισιά τότε η παραμονή τελειώνει αυτόματα, καθώς θα υποβιβαστούν ασχέτως των αποτελεσμάτων τους ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΛ Novibet.