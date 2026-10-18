Η Athens Kallithea πέταξε δύο βαθμούς στη Χρυσούπολη, ο Πανθρακικός ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Ολυμπιακό Β'.

Η Athens Kallithea στην 7η αγωνιστική είχε την ευκαιρία να μειώσει στον πόντο τη διαφορά από την πρωτοπόρο Μαρκό, αλλά ο Νέστος Χρυσούπολης την μπλόκαρε. Με το 0-0 της έκοψε δύο πολύτιμους βαθμούς, ενώ στην Κομοτηνή ο Πανθρακικός αν και προηγήθηκε 2-0, δεν κατάφερε να λυγίσει τον Ολυμπιακό Β', ο οποίος με φοβερή αντεπίθεση στο φινάλε πήρε τον βαθμό με σκορ 2-2.

Στον Πύργο η Αναγέννηση Καρδίτσας πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, αφού επικράτησε 1-0 στον Πύργο της τοπικής ομάδας.

Νέστος Χρυσούπολης – Athens Kallithea 0-0

Η Athens Kallithea είχε τέσσερις σερί νίκες. Στη Χρυσούπολη αναζητούσε την πέμπτη συνεχόμενη για να μειώσει τη διαφορά από τη Μαρκό, που έχασε βαθμούς από την Ελλάδα Σύρου. Αλλά οι γηπεδούχοι ήταν καλά στημένοι αμυντικά κι έκοψαν δύο βαθμούς από την αθηναϊκή ομάδα.

Νέστος Χρυσούπολης: Μούτσα, Μαϊδανός, Γκιώνης, Παντεκίδης, Τριμμάτης, Μπαλτάς, Θωμαΐδης (62′ Γιαξής), Κασέμι, Τότσκα (62′ Καντάβε), Σαπουντζής, Γιακουμάκης (62′ Σάμπλγιτς).

Athens Kallithea: Καστράτι, Σταματούλλας, Πρεκατές, Ματίγιεβιτς, Αναστασίου, Πανάγου (46′ Προβυδάκης), Τζανδάρης (61′ Κουρφαλίδης), Βιγιαφάνες, Λόπεζ (46′ Μπαουτίστα), Ρομό (61′ Μανιάς), Τσιριγώτης.

Πανθρακικός – Ολυμπιακός Β' 2-2

Ο Πανθρακικός είχε τρία ματς χωρίς νίκη και κόντρα στον Ολυμπιακό Β' έβγαλε περισσότερο πάθος, είχε ουσία και προηγήθηκε 2-0 με πρωταγωνιστή τον Σαραντίδη. Ο τελευταίος στο 61' με πέναλτι έκανε το 1-0 και στο 75' έγραψε το 2-0. Οι γηπεδούχοι είχαν κι ένα δοκάρι. Στο 26' το δυνατό σουτ του Παχούμη εντός περιοχής κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι του Γεωργακόπουλου!

Ο Ολυμπιακός Β', όμως, εξαπέλυσε αντεπίθεση στο φινάλε. Ο Κολοκοτρώνης στο 81' μείωσε σε 2-1 και στο 83 ο Φίλης διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Πανθρακικός: Σγουρής, Πεχλιβανόπουλος (85′ Κολλαράς), Σαραντίδης, Παχούμης (55′ Βουτσάς), Γιανναράκης, Τσίλεμ, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (85′ Παπακωνσταντίνου), Πατρόνι (59′ Γκορντεζιάνι), Αναστασόπουλος (59′ Ντουμάνης), Νότας.

Ολυμπιακός Β': Γεωργακόπουλος, Μπιλάλ (82′ Αγγελάκης), Γκοτζαμανίδης (82′ Ρέτσος), Λιάτσος (73′ Σάντης), Σιώζιος, Φίλης, Ζουγλής, Μαρτίνης, Λεγκίσι (68′ Κολοκοτρώνης), Αβραμούλης (73′ Καρκατσάλης), Τουφάκης.

ΠΑΣ Πύργος – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

Η Αναγέννηση Καρδίτσας σ' ένα επεισοδιακό παιχνίδι επικράτησε 1-0 στον Πύργο της τοπικής ομάδας. Μετά το 3-0 επί της Ζακύνθου, η Αναγέννηση λύγισε στον Πύργο την τοπική ομάδα με γκολ του Δρίτσα στο 80'. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε κι από δύο αποβολές. Στο 37' για την Αναγέννηση αποβλήθηκε ο Μπενίτεζ και στο 45' για τους γηπεδούχους ο Γρίβας.

ΠΑΣ Πύργος: Τσεκούρας, Κάρδαρης (59′ Σαρδέλης), Εραμούσπε, Ευαγγέλου, Σεντεράι, Τσορνομάζ, Μανσούρ, Λεμονής, Λαζαρής, Χαντί (59′ Μαυριάς), Γρίβας.

Αναγέννηση Καρδίτσας: Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμάι, Τσέλιος (46′ Κάστρο), Διαμαντάκος, Μπενίτεζ, Μεντιέτα, Ευαγγέλου, Ντιαγέ (71′ Δρίτσας), Βουκαΐλοβιτς, Φοφανά (51′ Καραμπάς).

Super League 2 - 7η Αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Αστέρας B' AKTOR - Ζάκυνθος 1-1

Μαρκό - Ελλάς Σύρου 0-0

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ - Πανσερραϊκός 0-0

Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea 0-0

Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β' 2-2

Πύργος - Αν. Καρδίτσας 0-1

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου - Πανιώνιος (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

ΠΑΟΚ Β' - Απόλλων Καλαμαριάς (15:00)

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 19

2. Athens Kallithea 16

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3. Πανιώνιος 13

4. ΑΕΛ 12

5. Ελλάς Σύρου 10

6. Πανθρακικός 9

7. Αστέρας Τρ. 8

8. Απ. Καλαμαριάς 8

9. Αναγ. Καρδίτσας 8

10. Πανσερραϊκός 7

11. Νίκη Βόλου 7

12. Ολυμπιακός Β' 6

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13. ΠΑΟΚ Β' 5

14. Νέστος Χρ. 5

15. Πύργος 5

16. Ζάκυνθος 3

* Ο Πανσερραϊκός έχει τιμωρηθεί με -4 βαθμούς.