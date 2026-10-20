Super League 2: Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής, ξεχωρίζουν Athens Kallithea - ΑΕΛ και Πανιώνιος - Μαρκό
Όπως κάθε Τρίτη, η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων των αναμετρήσεων για το ερχόμενο τριήμερο. Από την 8η αγωνιστική ξεχωρίζουν τα ντέρμπι των διεκδικητών Athens Kallithea - ΑΕΛ και Πανιώνιος - Μαρκό, τα οποία θα διεξαχθούν Σάββατο και Κυριακή, αντιστοίχως, ενώ φυσικά θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Aπό εκεί και πέρα, ο Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί την Ελλάς Σύρου, ενώ η Νίκη Βόλου θα φιλοξενηθεί από την Αναγέννηση Καρδίτσας.
Super League 2 - 8η αγωνιστική
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
- 14:45 Athens Kallithea - ΑΕΛ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Γρ. Λαμπράκης»)
- 15:00 Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου (Δημ. Σερρών)
- 15:00 Ολυμπιακός Β - Νέστος Χρυσούπολης (Προπ. Κέντρο Ρέντη)
- 15:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου (Γήπεδο Απόλλωνα
- Καλαμαριάς)
Κυριακή 25 Οκτωβρίου
- 14:45 Πανιώνιος - Μαρκό (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Πανιώνιου)
- 15:00 Αναγ. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β (Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)
- 15:00 Πανθρακικός - Αστέρας B' AKTOR (ΔΑΚ Κομοτηνής)
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου
- 14:45 Ζάκυνθος - Πύργος (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Μαρκόπουλου)
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