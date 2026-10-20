Η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής, στην οποία ξεχωρίζουν τα ντέρμπι των διεκδικητών Athens Kallithea - ΑΕΛ και Πανιώνιος - Μαρκό.

Όπως κάθε Τρίτη, η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων των αναμετρήσεων για το ερχόμενο τριήμερο. Από την 8η αγωνιστική ξεχωρίζουν τα ντέρμπι των διεκδικητών Athens Kallithea - ΑΕΛ και Πανιώνιος - Μαρκό, τα οποία θα διεξαχθούν Σάββατο και Κυριακή, αντιστοίχως, ενώ φυσικά θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Aπό εκεί και πέρα, ο Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί την Ελλάς Σύρου, ενώ η Νίκη Βόλου θα φιλοξενηθεί από την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Super League 2 - 8η αγωνιστική

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

14:45 Athens Kallithea - ΑΕΛ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Γρ. Λαμπράκης»)

15:00 Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου (Δημ. Σερρών)

15:00 Ολυμπιακός Β - Νέστος Χρυσούπολης (Προπ. Κέντρο Ρέντη)

15:00 Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου (Γήπεδο Απόλλωνα

Καλαμαριάς)

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

14:45 Πανιώνιος - Μαρκό (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Πανιώνιου)

15:00 Αναγ. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β (Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

15:00 Πανθρακικός - Αστέρας B' AKTOR (ΔΑΚ Κομοτηνής)

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου