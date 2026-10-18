Σε ένα πολύ κακό παιχνίδι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκός έμειναν στο 0-0 σε παιχνίδι που διεξήχθη στην AEL FC Arena.

«Χ»αμένοι και οι δύο στην Λάρισα. ΑΕΛ Novibet και Πανσερραϊκός σε ένα κακό, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο παιχνίδι, δεν κατάφεραν να σκοράρουν με το 0-0 να είναι δίκαιο σε σχέση με την εικόνα και των δύο. Ένα 0-0 που φέρνει τους Λαρισαίους στους 12 βαθμούς, 7 πίσω από την Μαρκό, ενώ οι Σερραίοι έχουν 7, καθώς όπως γνωρίζετε τους έχει υποβληθεί ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών, έχοντας φυσικά κάνει έφεση.

Στα του αγώνα όπως αναφέραμε ουσιαστικά δεν είδαμε απολύτως τίποτα με το 0-0 να μένει ως το τέλος χωρίς να έχουμε κάποια μεγάλη ευκαιρία. Ειδικά στο δεύτερο μέρος δεν έγινε απόλύτως τίποτα.

ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Σάκιτς, Γρόζος, Γαργάλας, Ρισβάνης, Τσιγγάρας, Παπαγεωργίου (63′ Σίλβα), Αλμπάνης (75′ Παρράς), Νοικοκυράκης, Μακρής και Νταμπίζας (63′ Καμπετσής).

Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Παντελάκης, Ηλιάδης, Μορέιρα, Αρμουγκόμ (46′ Τάχατος), Στάικος (13′ λ.τ Ρουμιάντσεβ), Οικονόμου, Μωυσίδης (66′ Αδάμ), Ζορζίνιο (66′ Τσέλιος), Τεϊσέιρα και Πασάς (83′ Κωτσόπουλος).