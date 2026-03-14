Η σπουδαία κίνηση του Ταρέμι να δώσει την εκτέλεση του πέναλτι στον Μουζακίτη στο ΟΦΗ - Ολυμπιακός (0-3) ήταν που επέφερε ξανά τον σεβασμό των συμπαικτών του.

Ο Μέχντι Ταρέμι κέρδισε για άλλη μια φορά τον σεβασμό όλων έπειτα από την ενέργειά του στο να αφήσει τον Μουζακίτη να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε εκείνος ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να το χτυπήσει ο ίδιος.

Τον αποθέωσαν οι συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό μετά το τέλος του αγώνα για την κίνησή του να αφήσει το πέναλτι στον Έλληνα χαφ. Το ίδιο ασφαλώς και ο Μουζακίτης ο οποίος μάλιστα του αφιέρωσε το γκολ. Ο Ταρέμι έδειξε ξανά πόσο σπουδαία προσωπικότητα και τι άνθρωπος είναι. Δείτε και το σχετικό ποστ της ΠΑΕ Ολυμπιακός.