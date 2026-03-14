Ολυμπιακός: Όλοι οι παίκτες των Πειραιωτών συνεχάρησαν τον Ταρέμι
Ο Μέχντι Ταρέμι κέρδισε για άλλη μια φορά τον σεβασμό όλων έπειτα από την ενέργειά του στο να αφήσει τον Μουζακίτη να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε εκείνος ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να το χτυπήσει ο ίδιος.
Τον αποθέωσαν οι συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό μετά το τέλος του αγώνα για την κίνησή του να αφήσει το πέναλτι στον Έλληνα χαφ. Το ίδιο ασφαλώς και ο Μουζακίτης ο οποίος μάλιστα του αφιέρωσε το γκολ. Ο Ταρέμι έδειξε ξανά πόσο σπουδαία προσωπικότητα και τι άνθρωπος είναι. Δείτε και το σχετικό ποστ της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
