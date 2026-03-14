Ολυμπιακός: Μεγάλος μάγκας Ταρέμι, άφησε το πέναλτι στον Μουζακίτη
Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν αυτός που πήρε το πέναλτι μετά από σπρώξιμο του Σενγκέλια στην περιοχή του ΟΦΗ στο περιθώριο του αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αυτό συνέβη στις καθυστερήσεις του αγώνα. Αν και αρχικά φαινόταν ότι ο Ιρανός θα χτυπούσε το πέναλτι το άφησε στον Μουζακίτη - αναδεικνύνοντας και την πολύ μεγάλη ποιότητά του και ως χαρακτήρας - και ο Έλληνας χαφ έβαλε το πρώτο του φετινό γκολ και μετά πήγε να το αφιέρωσει στον κόσμο των Πειραιωτών (αυτό το 0-3 στο ΟΦΗ - Ολυμπιακός).
