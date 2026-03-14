Μπενίτεθ: «Αυτά με έχουν ικανοποιήσει από την ομάδα στο καλό μας διάστημα»

Όσα είπε ο Ράφα Μπενίτεθ στην καθιερωμένη συνέντευξη στην Cosmote TV πριν από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για τον αγώνα των «πρασίνων» με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο την Κυριακή (15/03-21:00) για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Οι δηλώσεις αυτές θα προβληθούν στην pre game εκπομπή του συνδρομητικού καναλιού.

Ο Ισπανός τεχνικός εξήρε για άλλη μια φορά τη σημασία του ροτέισον ενώ εξήγησε και τι επίδραση έχει αυτό τόσο στην ομάδα όσο και στους ποδοσφαιριστές. Αναφορικά με τα πράγματα που βλέπει να κάνει καλύτερα η ομάδα στο τελευταίο διάστημα εκείνος ξεχώρισε το πνεύμα που την διακατέχει, την αφοσίωση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές του, την οργάνωση που έχει εκείνη όταν αγωνίζεται, ο τρόπος που προσπαθεί να παίξει με τη μπάλα, αλλά και η συνοχή της στην άμυνα.

Τέλος σχετικά με τον Παναιτωλικό τόνισε πως είναι μία καλά οργανωμένη ομάδα, που έχει την ικανότητα να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο κερδίζοντας δεύτερες μπάλες, αλλά μπορεί να παίξει με τη μπάλα στα πόδια της.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ

Η ομάδα έρχεται από ένα σπουδαίο αποτέλεσμα την περασμένη Πέμπτη, σ’ ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Είδατε όλα όσα θέλατε από τους ποδοσφαιριστές, όμως αναγκαστικά θα πρέπει ν’ αλλάξετε σελίδα και να στρέψετε την προσοχή σας στο πρωτάθλημα, έχοντας όμως το μυαλό στην επόμενη Πέμπτη (19/3). Η ερώτηση είναι προφανής. Πως ένας προπονητής καταφέρνει να κάνει τους παίκτες του να είναι το ίδιο συγκεντρωμένοι σ’ αυτό το παιχνίδι, όταν ακολουθεί τόσο μεγάλο ματς;

«Πάντα όταν θέλεις να δημιουργήσεις ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, θα πρέπει να είσαι σίγουρος πως θα αλλάξεις παίκτες, θα χρησιμοποιήσεις διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Οπότε το κίνητρο του παίκτη που δεν παίζει στο Europa League θα πρέπει να είναι μεγάλο για το πρωτάθλημα, καθώς έχουν την ευκαιρία να δείξουν το επίπεδο που έχουν. Εάν όλα πάνε καλά, ο προπονητής θα είναι φανταστικός και το ρόστερ θα είναι δυνατότερο.

Εάν αυτό πάει άσχημα, όλοι θα λένε: ''Γιατί έκανες αυτό, γιατί έκανες εκείνο;''. Αλλά όταν προσπαθείς να ''χτίσεις'' μια ομάδα με τη σωστή νοοτροπία, πρέπει κάθε παίκτης να νιώθεις πως είναι σημαντικός. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να κάνουμε, θα αλλάξουμε κάποιους ποδοσφαιριστές. Ναι, σε περίπτωση που με ρωτήσετε αυτό. Το πόσοι εξαρτάται από το πώς αισθάνονται, αλλά χρειάζεται να δημιουργήσουμε αυτή τη νοοτροπία, πως όλοι είναι σημαντικοί για εμάς».

O Παναθηναϊκός τρέχει ένα εξαιρετικό σερί σε όλες τις διοργανώσεις που παίρνει μέρος, σε πρωτάθλημα και Ευρώπη τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιο είναι αυτό που σας έχει ικανοποιήσει περισσότερο από αυτά που βλέπετε;

«Είναι κάτι που έχω αναφέρει πολλές φορές, το πνεύμα της ομάδας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο είναι η αφοσίωση του κάθε ποδοσφαιριστή, η οργάνωση της ομάδας και ο τρόπος που προσπαθούμε να παίξουμε με τη μπάλα. Μετά είναι η συνοχή της ομάδας στην άμυνα. Αν βάλεις όλα αυτά μαζί, ακόμη κι αν κάνουμε λάθη ή χάνουμε ευκαιρίες, συνολικά νομίζω πως κάνουμε όλα τα στοιχεία ενός παιχνιδιού λίγο καλύτερα τώρα.

Όσον αφορά την προσπάθεια, θα πρέπει να σκεφτόμαστε πως έχουμε 33 παίκτες, που σημαίνει πως μπορούν ν’ αγωνιστούν 11 και έχουμε άλλους 11 και άλλους 11. Οπότε τρεις διαφορετικές ομάδες σε τρία διαφορετικά παιχνίδια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για λίγο καιρό, ο μόνος τρόπος για να κρατήσουμε τον κόσμο χαρούμενο, είναι δίνοντας του την ευκαιρία να αγωνιστεί. Είναι κάτι που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, ομαδική νοοτροπία όπου όλοι θα πρέπει να σκέφτονται πως θα παίξω σ’ αυτό τον αγώνα, αλλά ακόμη κι αν δεν συμβεί θα παίξω στον επόμενο και πρέπει να είμαι έτοιμος».



Ο Παναιτωλικός που είναι ο επόμενος σας αντίπαλος είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει προπονητή, αρκετούς παίκτες και δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα του πρώτου γύρου. Έχετε διακρίνει κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να σας δυσκολέψουν;

«Ναι, έχουμε δει πως πρόκειται για μια ομάδα καλά οργανωμένη. Δουλεύουν καλά και γνωρίζουν πως είναι σε δύσκολη θέση και θα πρέπει να παλέψουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι αρκετά δυνατοί και από αυτά που έχω δει, μπορούν να παίξουν άμεσο ποδόσφαιρο με δεύτερες μπάλες και αν τους δώσεις χρόνο μπορούν να πασάρουν τη μπάλα.

Εμείς έχουμε συγκεντρωθεί περισσότερο στο τι μπορούμε να κρατήσουμε από αυτά που κάνουμε ήδη. Να συνεχίζουμε να παίζουμε καλά, να συνεχίσουμε να πασάρουμε τη μπάλα, να απειλούμε στις κόντρα επιθέσεις. Να είμαστε σίγουροι πως θα επαναλάβουμε τα καλά πράγματα που κάνουμε τους τελευταίους δύο μήνες».

